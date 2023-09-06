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維州費市餐廳周登場 美食優惠至9/10

記者張筠／維州報導
維州費爾法克斯市餐廳周登場，30多家店面參與，活動持續至9月10日。（取自餐廳周活動官網）
維州費爾法克斯市餐廳周登場，30多家店面參與，活動持續至9月10日。（取自餐廳周活動官網）

華府的美食愛好者近期可享口福，繼維州亞歷山卓市(Alexandria City)和華府的餐廳周結束後，維州費爾法克斯市(Fairfax City)餐廳周現也登場，逾30家餐廳參與活動，提供25元的午餐，40元的晚餐，持續至9月10日。

今年是費爾法克斯市第六屆餐廳周，也是第二次在夏季舉辦，費爾法克斯市經濟發展局主任布魯諾(Christopher Bruno)說，該活動第一屆只有14家餐廳加入，如今已擴展到33家，其中包括許多高檔餐廳，提升了餐廳周的整體水平，吸引更多民眾參與。

參與餐廳周的店家提供25元的午餐和早午餐，以及40元的晚餐，部分店面還有「兩人10元」的套餐。

今年夏天首次參加餐廳周的店家包括Commonwealth Brewing Company、Mackenzie’s Tunes & Tonics、My Empanadas、Ned’s New England Deck、Old Dominion Pizza Company；其他回歸的商家包括Draper’s Steak & Seafood、Kim’s Pho Kitchen & Bar等海鮮餐廳、快餐廳、牛排館等，菜系包括義大利、阿塞拜疆、印度、越南等，此外Vivi奶茶店等小吃店家也參加活動。

Baku Delicious是費爾法克斯市唯一的阿塞拜疆餐廳，PJ Skidoos、Patriots Pub and Grill代表費爾法克斯市的傳統，El Pollo Rico有該市最棒的烤雞，Dolce Vita提供高檔義大利菜品。

該市市長雷德(Catherine Read)說，餐廳周是每年該城市商家向民眾展示亮點特色的最佳機會，也是各地食客探索商店、品嚐不同料理的好時候。

店家們也非常欣喜市府舉辦餐廳周，促進夏末的生意發展，「最好的是讓商家與新食客建立關係，餐廳發展最難的往往是吸引新消費者。」餐廳周詳情：https://shorturl.at/iX238

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