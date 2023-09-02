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詐騙耆老遽增 華府檢察長調查

記者張筠╱華盛頓報導

華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)8月31日表示，近期針對老年人的財務霸凌、財產剝削和欺詐案件明顯增多，本財年截至目前已有逾490起，去年共370起，檢察長辦公室近期將對與老年人相關的機構開展調查。

根據華府檢察長的法律文件，史密斯(Nicole Freeman Smith)是華府房地產公司St. Mary's Court的員工，該公司管理約100套針對老年人的可負擔住房，史密斯此前在幫助一名90多歲有視力障礙婦人處理銀行文件時，盜取她的個人資料，並從她的帳戶裡偷走數萬元。

執法人員調查發現史密斯首先偷走4000元支付自己的信用卡，另外又拿了1000支付自家水電費，以及3萬3000元還清她的車貸，另外他還偷走4萬元幫朋友付車貸；這並非史密斯的首次作案，她在先前任職的物業公司也有類似不法行為。

史密斯承認騙取弱勢、老年人經濟財產的兩項指控，她共盜竊逾13萬元，同意支付15萬元賠償金和民事罰款，現正等待判決；史密斯的代表律師稱「她的行為是判斷失誤所致，很快就認罪並願承擔責任」，因此要求從輕發落，「史密斯將兩人(受害者)視為親密的朋友。」

施瓦布說，史密斯涉及的案件僅是近期三起民事訴訟案中的一件，在另一起案件中，嫌疑人泰勒(Tyronne)承認從一名有認知障礙、住在療養院的家庭成員那裡偷走5萬元。

第三起案件的嫌疑人托諾(Tracey Turner)是建築房產公司「Turner Development」的所有人，據稱他強迫年邁的鄰居借他大筆資金，但在他公司受益後從未償還借款，雖然托諾同意支付賠償金，並同意未來不再與鄰居有其他金融交易，但他不承認自己在該民事起訴中需要承擔責任，並批評檢察長的指控毫無根據。

施瓦布通過這三起涉及大量金額的案件提醒公眾，近期針對老年人的經濟詐騙或剝削案件明顯增長，且嫌疑人常是受害者的親友或熟悉的人，有些人會利用老年人在身體或認知上的障礙騙取經濟利益。

華府檢察長辦公室的數據顯示，本財年截至目前已有逾490起針對老年人的經濟詐騙和剝削案，去年共370起，施瓦布說，案件增多的主要原因包括，詐騙手段五花八門，老年人跟不上科技更新迭代的速度，很容易被身邊的人騙取個資或信任，此外公眾對詐騙的意識有所提升，報案增多，也使得案件增長顯著。

不過施瓦布也說，很多老年人受害後羞於報案，「受害者和嫌疑人的個人關係常讓案件更複雜」，有些老年人擔憂若承認受騙，未來生活會失去獨立性，此外很多年長者也不知道自己在財務上被人利用。

詐騙 華府 信用卡

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