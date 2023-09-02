巴爾的摩港查獲13輛意圖出口贓車

近幾年車輛盜竊案頻發，CBP聯合多個聯邦部門和地方官員，重點搜查大城市港口，攔截即將銷往國外的贓車。（CBP提供）

聯邦和地方執法官員8月31日在馬州 巴爾的摩港口查獲13輛贓車，總價值超過42萬元，其中12輛車的目的地為西非，另有一輛價值11萬4000元、用於農業的收割車則原本計畫銷往南美。

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, CBP )表示，本次搜查屬於聯邦政府打擊車輛盜竊任務的一部分，執法官員重點巡查各城市的大型港口，「近期大量不法份子將贓車出口至美國境外，試圖賺取非法利益，此行為助長全球的非法汽車市場，也侵犯美國大量民眾的利益。」

聯邦和當地執法官員在巴爾的摩海港共繳獲13輛贓車，其中12輛本將運往西非，價值最高的為一輛2022年的Land Range Rover Sport，值7萬8524元，其次是一輛2024年的BMW X6汽車，價值7萬5734元。

執法人員也查獲一輛2014年的John Deere S680 Combine的農業用收割車，該車在密西根州失竊，原要從巴爾的摩銷往南美，價值11萬4000元。

CBP近幾年與國土安全調查局(Homeland Security Investigations)、美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)、聯邦調查局(FBI)、國家保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau)、馬州運輸警察局(Maryland Transportation Authority Police)和巴爾的摩郡警察合作，查抓車輛盜竊案。

CBP負責戰術行動的代理區域助理總監瓦克斯坦(Steven Wachstein)說，「此執法任務的效果並非以查獲的汽車數量衡量，而是重點發展各執法部門之間的合作，在執法上採用更先進的技術和縝密策略，保護美國民眾的利益，並遏制國際汽車黑市的發展。」