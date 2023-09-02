千輛有25部被偷 Dodge肌肉車最易遭竊

非營利組織「公路損失數據研究所」(Highway Loss Data Institute)日前公布報告，過去三年內Dodge的兩款高性能轎車(又稱肌肉 車)Charger SRT Hellcat和Charger HEMI是全美最頻繁被偷的車型，每1000輛被盜車輛中，有25輛是Hellcat，其他常被不法分子盯上的車型包括韓牌汽車起亞(Kia)等。

「公路損失數據研究所」通過全美各地保險公司的車輛盜竊索賠數據分析得出此榜單，2020年至2022年，Hellcat汽車被盜的數量是全國平均的逾60倍，HEMI則是25倍有餘；該研究所的資深副主席摩爾(Matt Moore)說，相當於每1000輛被盜車中，就有25輛是Hellcat，多得驚人。

第三名頻繁被盜的車型為Infiniti Q50，摩爾表示，這些高價位汽車之所以容易被不法分子盯上，「主要是因他們將這些贓車出口後，一般都能獲得好價錢。」

另外一些常被盜的小型車輛為韓牌汽車起亞、現代(Hyundai)，「由於這兩種廠牌的汽車缺乏標準的防盜裝置，加上在社交平台廣泛流傳的惡作劇挑戰，近三年起亞和現代成為盜賊的主要目標。」

馬州 和華府 官員曾敦促聯邦政府下令大批量召回現代和起亞汽車，稱大量民眾因此面臨財產損失，導致安全危機，華府警方也向2011至2021年的起亞汽車提供免費方向盤鎖，幫助民眾防範車輛盜竊，減輕執法人員的負擔。

摩爾提醒有意購車的民眾盡量避開這些廠牌的汽車，也敦促這些牌子的車主盡可能加裝安全防護，包括更新車輛系統，購買車輪鎖、方向盤鎖等，「華府有大量汽車盜賊，其中不少為年輕人，手腳俐落，民眾須提高警惕，平時將車輛停在明亮且人多的街道，鑰匙要隨身，離開時記得鎖車門，也避免將貴重物品留在車內。」