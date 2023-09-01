維州阿郡租房詐騙 租客上當失金1800元 屋主報警未列緊急案件

大華府此前曾出現若干租防詐騙 案件，日前這類作案手法又在維州阿靈頓郡(Arlington County)出現。當地有居民的住宅被不法份子登到出租網站，屋主備感困擾和不安，因擔憂更多民眾受騙而向警方報案，卻未被列為緊要案件處理，受害屋主稱，已有人上當損失1800元租金 。

受害住家位於阿靈頓郡South Wayne街600號附近，該房屋主人克洛威爾(Kate Colwell)現在屋外張貼告示，「本住房不出租。你在網上看到的出租信息，實際是網路詐騙團體的不法行為。請立即向警方舉報」。

「近期有人來訪，詢問是否可以每月2400元的價格租房」，克洛威爾說，不法份子用極為優惠的租房價格騙取民眾關注，「可惜的是，如此實惠的租房機會不可能存在。」

根據阿靈頓郡警方的信息，該房屋主人今年3月就發現他們的住家信息被多次登在網上，因此報案，克洛威爾夫婦當時剛入住不久，對此事一無所知，但有鄰居上門提醒，網路顯示他們家正在招租。

五個月後克洛威爾夫婦又提交一份補充報案，表示許多「潛在租客」來到他們家，要求參觀，「最頻繁時每周會有多組人來訪，敲門詢問租房信息，我們必須耐心解釋，告訴對方詐騙的真相，看到他人失望離開也令人不忍心，但我們自己也非常困擾。」

不法份子用該房屋的舊照片來騙取民眾信任，甚至通過電話和短信與租戶交流；克洛威爾夫婦已將此事匯報租房網站，將不實租房信息撤銷，也試圖聯絡聯邦調查局(FBI)網路犯罪投訴中心，但遲遲未收到回覆。

克洛威爾說，有人因此損失了1800元「訂金」，「不法份子甚至在網上告誡民眾：不要去敲門要求參觀，因該住宅屋主擔憂新冠疫情 ，以此騙取訂金」，該夫婦對此非常憤怒，「詐騙者不僅擾亂我們社區的秩序，更利用我們家騙取錢財。」

此事引發媒體關注，當地媒體聯絡阿靈頓警方後得到以下回覆：「此案已交管財產和金融犯罪署處理，根據已有的審查，尚未發現有人遭受金錢損失。在多數網路欺詐案件中，肇事者往往難以識別，且很多位於美國境外，執法難度更高。由於許多不確定因素，此案目前已被列為非活躍(inactive)案件。」

這令克洛威爾夫婦非常沮喪，「我們社區被人利用了，希望警方能有所行動，至少協助遏制類似事件再發生」，不法份子也應當為自己的行為負責。