勞工節長周末 大華府活動精采連連

馬州蓋城9月4日下午將舉辦「勞工節大遊行」。（取自活動官網）

勞工 節(Labor Day)長周末大華府 各地推出精采活動，邀請大小朋友把握夏季的尾巴，享受與親朋好友同樂的時光。

美國國家交響樂團9月3日晚8時將在國會山莊西區草坪舉行免費「勞工節音樂會」。（取自官網）

華府

第19屆「華府Jazz文化節」已盛大開幕，120多場音樂會在華府多個景區和機構舉辦，包括甘迺迪中心、瑞典駐美國大使館、The Wharf河濱公園等，活動持續至9月3日，邀請民眾在音樂中享受華府的魅力。

美國國家交響樂團(National Symphony Orchestra)9月3日晚8時，將在國會山莊西區草坪舉行免費的「勞工節音樂會」，演奏John Williams、Duke Ellington、Florence Price等人的經典作品。

馬州Greenbelt從今天(9月1日)起在Historic Roosevelt中心舉辦三天的「勞工節嘉年華」，除了有各種遊樂設施、遊戲和美食攤位，還有乒乓球錦標賽、工藝品博覽會、歷史住宅之旅、寵物秀、水球比賽、食派大賽、繪畫體驗等活動；嘉年華開幕式在9月1日晚6時30分舉行。活動地址：101 Centerway, Greenbelt, MD 20770。詳情：https://shorturl.at/eksHQ。

第52屆「勞工節藝術展」9月2日將在Glen Echo公園的文化活動中心登場，為期三天，免費開放。（取自官網）

第52屆「勞工節藝術展」9月2日將在Glen Echo公園的文化活動中心舉辦，為期三天，每天中午12時至晚上6時免費開放，展示逾300位大華府藝術家的作品，包括雕塑、繪畫、珠寶、攝影、紙藝等。地址：7300 MacArthur Blvd, Glen Echo, MD 20812。詳情：https://shorturl.at/rxLVX。

馬州蒙郡蓋城(Gaithersburg)9月4日下午1時至3時將舉辦Old Towne「勞工節大遊行」，骨董車、消防車、舞蹈演員、高中樂隊等將列隊慶祝。詳情：https://shorturl.at/sMV45。

維州

維州第24屆勞工節車展(Car Show)9月4日將在費爾法克斯市(Fairfax City)老城區(Old Town)登場，該活動由費爾法克斯市府和Clifton Lions社團聯合舉辦，旨在為當地慈善機構募款；活動從上午8時持續至下午4時。

維州「蘇格蘭文化嘉年華」(Virginia Scottish Games and Festival)9月2日及3日在勞登郡(Loudoun County)舉行，今年為第49屆活動，旨在慶祝蘇格蘭傳統，有管樂、擊鼓和小提琴等表演、運動比賽、高地舞蹈，還有特色小吃美食。詳情：https://shorturl.at/yzH57。