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樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出維州Sterling新店現已開幕 歡迎光臨

本報華府訊
樂天廣場超市維州Sterling新店現已開幕，歡迎光臨。
樂天廣場超市維州Sterling新店現已開幕，歡迎光臨。

樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)是很多華人至愛的超市，超市的亞洲食品種類眾多，優質新鮮，店內寬敞亮麗、清潔衛生，一直以來帶給華人非常良好的印象。樂天廣場超市一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，服務華人三十多年，在大華府地區已擁有十多家分店，也在佛州Orlando及新澤西Edison開設分店，而近期維州Sterling新店已開幕，除了寬敞超市外，店內更設美食廣場，多樣小吃店可供選擇。樂天廣場超市是一家實力雄厚，能提供顧客寛敞舒適的購物環境、質優價廉的產品及高水準的服務，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市。

樂天廣場超市每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。樂天廣場超市佈置整齊，貨物擺設分明，媲美美式超市。超市有菜部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。菜部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意每星期五世界日報報章上的廣告。樂天廣場超市多年來不斷努力及創新，務求提供顧客高品質的貨品及高水準的服務，以服務顧客為宗旨，顧客的滿意是超市最大的目標，多年來贏得顧客的一致讚賞及愛戴。此外，樂天廣場超市實力雄厚，超市分店不斷地壯大增長，來提供更優惠價格及更佳服務給予顧客。

樂天廣場超市馬州分店地區: Rockville(301-417-8678), Baltimore(410-455-0505), Ellicott City(410-750-9656), Gaithersburg(301-527-6980)。維州分店地區:Annandale(571-419-6954), Centreville(703-543-7942), Ashburn(703-858-2780), Chantilly(703-488-6600), Sterling(571-313-1794)。各分店的地址可致電，或瀏覽網址:www.lotteplaza.com。

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