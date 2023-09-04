陽光保健中心 健康豐富的陽光膳食 受到會員及廣大家屬朋友的好評
陽光保健養生中心以“科學保健，文化養生，膳食養生”為開辦宗旨，多年來注重為會員們提供多元化的養生養老服務。其中“膳食養生“是重要的一環，自古以來"民以食為天"是亙古不變的真理。陽光首創的自有廚房，不僅改變了當時大華府地區老人中心依靠餐館外賣為老人供餐的狀況，是首家通過自有廚房供餐的日間看護中心，而且自有廚房切實為提供豐富的膳食奠定了便利的基礎。歷年來，我們始終秉持著健康膳食養生的初衷，根據季節的轉換和老人們的飲食特點，以科學、健康為膳食搭配的基礎，嘗試變換不同地區的風味菜式，努力為會員們提供健康豐富的美食。受到會員以及廣大家屬朋友們的認可、喜愛和好評！
說到餐飲之難，眾口難調，是難在不同人群有不同喜好和特點。但陽光管理團隊不畏艱難，為維護和調動耆老們的好胃口可謂費盡心思：除廣泛地聽取大家意見，兼顧需求來更好地滿足大家的味蕾之外，還研究開發新的菜式品種，試菜調味，在少油少鹽少調味料，兼顧健康因素的情況下保證口味；推出周日特色餐食供應，引入介紹包括世界各地範圍內的美食以供耆老們嘗新；對有特殊需求的人群給以應有的關懷和照顧；定期召開桌長會議，積極維護溝通的管道，瞭解耆老們階段性的想法和願望，以此不斷推進我們的工作；隨著季節轉換，比如炎炎夏日，注意飲食清淡、增加消暑湯水，輔以時令菜色品種等內容來豐富我們的膳食搭配。
感謝陽光耆老們對於膳食方面的建議、包容和認可，提高耆老們的滿意度是我們持續改進工作的動力所在！
陽光保健養生中心，用心做養老，用愛護健康。如果您或家人需要日間照料服務，請聯絡陽光保健養生中心。免費諮詢、免費參觀。孫護士電話：301-250-3555
地址：德國鎮店：20420 Century Boulevard, Germantown, MD；Laurel店：5801 Ammendale Road, Suite D, Beltsville, MD；Frederick店：110 Thomas Johnson Dr, Suite 150, Frederick, MD
陽光中心可輔助您申請醫療白卡（低收入醫保卡），有白卡的老人可免費接受中心服務。
長期招聘廚師、幫廚、司機、CNA、RN、護理人員、服務人員、活動助理、行政助理，簡歷請發至 [email protected]
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