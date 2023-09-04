陽光保健中心 健康豐富的陽光膳食 受到會員及廣大家屬朋友的好評

陽光老年中心健康豐富的陽光膳食

陽光保健養生中心以“科學保健，文化養生，膳食養生”為開辦宗旨，多年來注重為會員們提供多元化的養生養老服務。其中“膳食養生“是重要的一環，自古以來"民以食為天"是亙古不變的真理。陽光首創的自有廚房，不僅改變了當時大華府地區老人中心 依靠餐館外賣為老人供餐的狀況，是首家通過自有廚房供餐的日間看護中心，而且自有廚房切實為提供豐富的膳食奠定了便利的基礎。歷年來，我們始終秉持著健康膳食養生的初衷，根據季節的轉換和老人們的飲食特點，以科學、健康為膳食搭配的基礎，嘗試變換不同地區的風味菜式，努力為會員們提供健康豐富的美食。受到會員以及廣大家屬朋友們的認可、喜愛和好評！

說到餐飲之難，眾口難調，是難在不同人群有不同喜好和特點。但陽光管理團隊不畏艱難，為維護和調動耆老們的好胃口可謂費盡心思：除廣泛地聽取大家意見，兼顧需求來更好地滿足大家的味蕾之外，還研究開發新的菜式品種，試菜調味，在少油少鹽少調味料，兼顧健康因素的情況下保證口味；推出周日特色餐食供應，引入介紹包括世界各地範圍內的美食以供耆老們嘗新；對有特殊需求的人群給以應有的關懷和照顧；定期召開桌長會議，積極維護溝通的管道，瞭解耆老們階段性的想法和願望，以此不斷推進我們的工作；隨著季節轉換，比如炎炎夏日，注意飲食清淡、增加消暑湯水，輔以時令菜色品種等內容來豐富我們的膳食搭配。

感謝陽光耆老們對於膳食方面的建議、包容和認可，提高耆老們的滿意度是我們持續改進工作的動力所在！

陽光保健養生中心，用心做養老，用愛護健康。如果您或家人需要日間照料服務，請聯絡陽光保健養生中心。免費諮詢、免費參觀。孫護士電話：301-250-3555

地址：德國鎮店：20420 Century Boulevard, Germantown, MD；Laurel店：5801 Ammendale Road, Suite D, Beltsville, MD；Frederick店：110 Thomas Johnson Dr, Suite 150, Frederick, MD

陽光中心可輔助您申請醫療白卡 （低收入 醫保卡），有白卡的老人可免費接受中心服務。

長期招聘廚師、幫廚、司機、CNA、RN、護理人員、服務人員、活動助理、行政助理，簡歷請發至 [email protected]