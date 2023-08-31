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國民黨美京分部 統籌安排侯友宜訪華府

馬州訊
國民黨駐美京分部日前召開8月委員顧問會議，規劃2024助選工作並統籌侯友宜訪華府安排。（主辦方提供）
國民黨駐美京分部日前召開8月委員顧問會議，規劃2024助選工作並統籌侯友宜訪華府安排。（主辦方提供）

中國國民黨駐美京分部日前召開8月份委員顧問會議，推動討論黨務，並商討2024年總統大選海外藍營支持者助選事項，也籌畫中國民黨總統候選人侯友宜團隊9月份訪華府的各項安排。

已任數屆駐美總支部評議委員的毛先榮表示，本次總統大選是關鍵，國民黨務必團結；曾任美京黨部常委的校筱雲是新科技總支部評議委員，她表示，海外各分支部黨員應有共識，凡中央提名的候選人都要支持到底，尤其侯友宜訪華府時，應當熱烈歡迎，每個人都盡一分心力。

疫情緩和後的實體會議，美京黨部的委員顧問會議出席踴躍，主席李家勝報告近20項會議及活動紀錄，討論近期及2024年大選的相關活動，包括9月底前協助台聯會舉辦返國投票說明會，籌組返國投票/助票團，初步規畫分別由徐美玉和李大千/王淑禛統籌。

常委陳惠青建言，從去年10月起實行的輪值主席制度成效顯著，希望美京黨部世代交替，繼續培養接班人；9月的輪值主席將交由校筱雲和葉安舜，10月則由饒世永負責。

陳惠青葉表示，美京黨部黨員平均年齡偏高，又遇新冠疫情，已有三年未參加中華會館主辦的春節遊行，她鼓勵新人入黨，歡迎失聯黨員歸隊，更期待義工加入，展現美京黨部是培訓人才、服務社區的團體。

國民黨 疫情 投票

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