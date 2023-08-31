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強闖華府墮胎診所 陪審團裁決5嫌罪成

記者張筠／華盛頓報導

五位民眾三年前強行闖入華府一家生殖健康診所(reproductive clinic)，妨礙診所運營，並阻止他人進入接受服務，8月29日陪審團裁決五人共謀重罪(conspiracy)罪成，最高面臨11年監禁和35萬元罰款，法律文件顯示，這五人與反墮胎維權團體有聯繫。

五名被判有罪的民眾包括28歲的維州亞歷山卓市居民韓蒂(Lauren Handy)、67歲的紐約居民辛沙(John Hinshaw)、52歲的紐約居民古德曼(William Goodman)、61歲的密歇根居民伊多尼(Heather Idoni)，以及25歲的匹茲堡居民葛萊迪(Herb Geraghty)。

根據司法部的文件，這五位民眾2020年10月共謀封鎖「Washingtong Surgi」診所，他們也試圖阻止該診所提供生殖保健服務，也不讓患者接受相關服務，另外還有五人涉嫌此事，他們預計也將被判刑。

法律文件顯示，辛沙、古德曼、伊多尼、葛萊迪當天前往華府與韓蒂會合，他們強行闖進該診所，然後用自己的身體、家具、鎖鏈和繩子封鎖兩個房間的門，干擾診所運營，也阻止患者到此接受醫療服務，這些過程並在臉書直播。

這五人隨後被查出與反墮胎維權團體「進步反墮胎起義(Progressive Anti-Abortion Uprising)」有聯繫，該組織曾在華府聯邦法院外示威抗議。

陪審團29日裁決這五人犯共謀重罪，並違反「診所入口自由法案」(Freedom of Access to Clinic Entrances Act)，最高面臨11年監禁和35萬元罰款；該法案禁止民眾以身體方式阻礙或使用武力來威脅、恐嚇、干擾希望尋求生殖健康服務的人進入診所。

韓蒂也身負其他案件，華府警方2022年3月在韓蒂位於國會山莊附近的家裡，發現五個死胎(fetuses)，「進步反墮胎起義」組織表示，這五個死胎來自華府一家墮胎診所處理後的「醫療廢物」，該組織希望警方能取回這些死胎並做屍檢，他們稱這些墮胎手術在法律允許的時段之外進行，屬於非法墮胎，但警方表示，這些墮胎手術似乎是根據華府法律進行的。

韓蒂也被控2019年3月與另外兩人非法進入華府西北部的一家生殖健康診所；她也曾因非法入侵維州亞歷山卓市的一家婦女健康診所，認罪後被判30天監禁。

墮胎 華府 維州

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