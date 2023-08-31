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勞工節長周末 大華府今天下午交通最堵

記者張筠／華盛頓報導
馬州和華府多數有計畫出行的民眾今年更多選擇短途旅程，因此預計有更多人自駕上路。（記者張筠／攝影）
馬州和華府多數有計畫出行的民眾今年更多選擇短途旅程，因此預計有更多人自駕上路。（記者張筠／攝影）

勞工節(Labor Day)長周末將至，大華府今年出行的人數預計比去年更多，今年當地汽油價格雖比去年同期較低，但從7月開始有不斷漲價趨勢；除了道路繁忙，今年勞工節各大機場、酒店、租車公司預計也將迎來比去年多的旅客。

美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)大華府地區的發言人阿里(Ragina Ali)說，馬州和華府多數有計畫出行的民眾今年更多選擇短途旅程，因此預計有更多人自駕上路，「不論是駕車、乘火車或飛機，都要做好人擠人的準備，預留足夠的通勤時間。」

由於自駕出行的人數增多，預計油價將持續上漲，8月28日全美平均油價每加侖3.81元，比去年同期便宜4分，馬州平均3.73元，比全美平均低，也比去年便宜6分；華府目前油價最高，每加侖3.98元，但也比去年同期低9分。

根據交通數據分析INRIX的預測，勞工節大華府道路最壅堵的時段為8月31日下午2時至晚6時，9月1日上午11時和晚上9時左右也將有比往常多的車輛，阿里建議，工作時間較靈活的民眾可選擇非高峰時段出行，最佳通勤時段為上午7時以前，以及晚上8時以後。

大華府多數郡市在勞工節長周末都暫停或限制了道路施工，盡可能最大化的開放道路，方便民眾出行，不過阿里也提醒民眾仍要注意道路安全，大華府各地都有法律規定，若有應急或施工人員在道路旁作業，經過車輛必須減速慢行或換道避開。

華府 油價 勞工

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