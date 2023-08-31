全美路怒排行榜 維州高居第四 九成駕駛曾被咒罵、侮辱

九成維州民眾曾遭到其他司機的言語咒罵、侮辱或威脅，暴脾氣在全美排名第四。（記者張筠 / 攝影）

「富比世顧問公司」(Forbes Advisor)日前公布一份報告，排名全美各州司機的「路怒」情況，結果顯示大華府地區的道路壅堵狀況比全國多數地區更嚴重，相應導致駕駛員也普遍暴躁，維州 駕駛比全美多數地區都更愛吵架或挑釁(confrontational drivers)，九成民眾曾遭其他司機咒罵、侮辱或威脅。

該報告顯示，亞利桑納州(Arizona)的駕駛最常與人發生衝突，德拉瓦州(Delaware)駕駛則最溫和，開車守規矩，也鮮少有路怒症。

維州開車族的路怒症在全美排名第四，西維吉尼亞州 (West Virginia)更甚，排名第三，馬州位居第19名，華府並未囊括在該報告中，但不少民眾表示，若納入調查，華府一定也排名靠前，畢竟道路壅堵的情況眾所周知，多數駕駛都沒耐心，開車也常橫衝直撞。

「富比世顧問公司」在調查中發現，逾一半的維州受訪者曾遇過另一名司機下車對他們大喊大叫的情況，甚至有人因道路爭執而打起架來。

該報告指出，九成維州民眾曾遭到其他駕駛的言語咒罵、侮辱或威脅，維州司機的「暴脾氣」與奧克拉荷馬州 (Oklahoma)相當，兩州並列全美第四，都有近六成駕駛會在開車過程中刻意「插隊」併道，讓人覺得危險又無禮。

維州有近67%的駕駛會在駕駛時對他人比出粗魯或冒犯性手勢，該比率與密蘇里州(Missouri)並列全美第五。

馬州情況較好，14%駕駛曾遭遇其他駕駛下車喊叫或打架的情況，13%人表示常碰到有人因路怒而言行粗魯。

相比之下，西維吉尼亞州的駕駛更加「臭名昭著」，77%人曾被人憤怒尾隨，75%人曾遇到粗魯或不雅手勢，61%人有與人下車吵架或打架的經歷；西維吉尼亞州有63%的駕駛無禮插隊，該比率與德州相當，維州、馬州和華府等地的民眾表示，開車去西維吉尼亞州常感到危險不安。

至於為何駕駛們會有路怒症？該調查採訪了1萬名駕駛，每州200人受訪，結果39%人表示路怒症的主要原因是交通壅堵，38%人稱開車的過程中本來就很有壓力，33%人說快要遲到的時候常會控制不住情緒，還有逾三成駕駛表示，原先就有不悅的心事，遇上不守規矩的駕駛或交通狀況後，情緒就容易被點燃，還有26%人稱，疲勞駕駛時很容易被人激怒。

最常發生道路糾紛的是城市街道，緊接著依次為高速公路、停車場、交通路口，最後是郊區道路。