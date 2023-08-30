睽違4年 華府中國文化節9/2回歸

當地藝術團體將帶來豐富的舞蹈、樂器、武術等表演。(主辦方提供)

第21屆「中國文化節」9月2日將在華府 國會山莊登場，該活動因新冠疫情 暫停舉辦四年，今年終於回歸，活動免費向公眾開放，將推出藝術表演、文化體驗、旅遊展示、美食品嘗等豐富內容。

此文化節9月2日上午10時開幕，然後一直進行至晚上6時；藝術表演部分，當地藝術團體將帶來舞蹈、聲樂、器樂、武術、雜技等節目，也會邀請美國其他地區的中國藝術團體參演。下午1時左右將有30分鐘的文化節慶典，之後有舞龍舞獅、鑼鼓、腰鼓、秧歌等中國藝術遊行。

文化體驗包括文化展示和遊客互動，有書法表演、中國畫展示、剪紙、中醫診斷、中文圖書展銷、中國樂器體驗、戲曲展示、茶道表演和茶文化、民族服飾體驗及拍照、捏麵人、畫糖畫、臉譜彩繪、中國刺繡等，適合親子體驗參觀。

活動現場也將介紹中國各地的旅遊資源，包括山水風光、民間習俗，也會展示中華民族的歷史遺跡和現代建築，現場也提供中國文旅產品的銷售；美食品嘗也令人垂涎，民眾除可品嘗中華美食，還可以觀賞佳餚製作過程。