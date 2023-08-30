馬州學習駕照考試增9種語言 首次加入手語

馬州 汽車管理局(DMV)本周宣布，從9月起，學習駕照 (learner's permit)考試及相關學習資料將新增九種語言，此外也將首次加入美國手語，目前馬州該考試已提供包括中、英文在內共七種語言。

馬州汽車管理局執行總監尼澤爾(Chrissy Nizer)說，提升駕駛知識測試及學習材料的語言多元性，對於服務馬州各族裔至關重要，一方面能促進駕駛資源的公平分配，同時也能提升道路安全，讓所有民眾都有充足知識儲備和駕駛技能。

馬州汽車管理局現有提供七種語言的學習駕照考試，包括英文、繁體中文、西班牙文、法文、尼泊爾語、韓文、越南 文；新增的語言包括阿拉伯語、俄語、烏爾都語、波斯語、葡萄牙語、印地語、西非的約魯巴語(Yoruba)、他加祿語(Tagalog)、亞非的阿姆哈拉語(Amharic)。

此外今年9月開始也將首次加入美國手語，方便有聽力障礙的民眾參加，「我們致力於保障所有司機的安全，希望所有申請考試的民眾都能清楚、無障礙的使用考試資料。」

馬州學習駕照的申請者年齡最低要求為15歲9個月，該考試為線上測試，共分視力測試和駕駛規則考試兩大部分，後者共包含25道題目，內容涉及基本的交通規則和駕駛知識，包括道路標誌與規則、危險駕駛行為及其懲處方法、與自行車共用車道時需注意的事項等，若要通過該考試，申請者必須在20分鐘內完成，且正確率須達至少88%。

持學習駕照者若要駕駛，須有滿21歲者、持駕照至少三年者的陪同，且該陪同者須全程坐在副駕駛座位；未滿25歲者，須持學習駕照至少九個月才可申請正式駕照，年滿25歲者，則須至少45天，且期間都不得有不良駕駛紀錄。