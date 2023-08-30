創維州新高 喬治梅森大學學生逾4萬

喬治梅森大學今年迎來最龐大的一屆新生，入學人數也創維州紀錄。圖為喬治梅森大學2022年畢業典禮。(記者張筠╱攝影)

維州 的喬治梅森大學(GMU)今年入學人數超過4萬人，不僅創下該校紀錄，也寫下維州所有大學的新高，此外今年GMU的新生(freshman)達4500人，是該校人數最龐大的一屆新生。

喬治梅森大學的情況與全美多數大學入學人數減少的趨勢相反，該校校長華盛頓(Gregory Washington)說，在一個高等教育 已有300多年歷史的州，喬治梅森大學仍能創下新紀錄，著實令人自豪，「此外喬治梅森大學的師生比維持穩定，總體畢業率也高於全國水平，讓人非常欣喜。」

根據該校數據，喬治梅森大學過去六年的平均畢業率為71%，師生比例為16比1；該校學生來自世界各地，其中印度 學生在該校留學生中占比最高，過去三年內有1500名印度學生入學。

喬治梅森大學是維州最大的公立研究型大學，2020年喬治梅森大學資助的研究經費高達2億元，其主校區位於維州費郡(Fairfax County)，是維州族裔最多元的大學；根據2022年「美國新聞與世界報導」的全美最佳大學榜單，喬治梅森大學在公共機構的創新排名中位居第九，總體排名第18。

喬治梅森大學近八成的畢業生都留在大華府地區，該校去年迎來50周年，這所學校也是全美第一所提供衝突解決(conflict resolution)、信息技術(information technology)、生物信息科學、計算社會科學(computational social science)等博士課程的大學。