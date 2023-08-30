全美高中排名 北維TJ多年冠軍不保 跌至第5

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。(記者張筠╱攝影)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)日前公布2023年「全美最佳高中」排行榜，綜合成績多年排名第一的北維州 湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)，今年落至第五名。

分析師表示，前幾名學校的差距微乎其微，某單項評分稍降，或數據採集的方法略變，總排名可能就有明顯退步。

儘管TJ高中的綜合排名從第一名跌至第五名，但該校仍是全美排名第一的「磁性學校」(magnet school)，今年也在「STEM學校」的排名中晉升兩名至全美第四名；TJ高中也保持了「大華府地區最佳高中」的榮譽稱號，緊隨其後的分別是華府的School Without Walls，以及馬州蒙郡(Montgomery County)的Poolesville高中。

「美國新聞與世界報導」給逾1萬7500所高中排名，參考聯邦教育部 (DOE)、各州教育廳、美國大學教委會及國際文憑組織(The College Board and International Baccalaureate)等的數據，評估各高中的學生大學準備狀況、大學課程及專業的廣度、學生在州級考試中的表現、學校畢業率等，給各高中綜合評分並排名。

2023年全美綜合排名第一的高中是北卡Guilford的The Early College，第二名是印第安納州的Signature School，第三名為佛州邁阿密的School for Advance Studies，第四名為內華達州的Davidson Academy，第五名為TJ高中；排名全國前五的高中都為公立學校。

TJ高中今年在100分的總分中獲得99.97分，「美國新聞與世界報導」教育組總編輯里奧斯(Liana Loewus)說，前幾名的學校之間水平相當，差距微乎其微，因此某個單項的評分稍有變動，可能就會導致總分出現巨大變化，影響排名，「TJ高中的排名變化並不代表該校退步，數據採集與測評的方法的變化也可能影響排名結果。」

里奧斯說，家長們在為孩子決定學校時，可以參考此排行榜的結果，但無需過度依賴，還應當考慮孩子的興趣和才能是否適合該學校，是否有能滿足孩子發展的課外活動，也應評估學校地點、社區文化多元性、學校所在區的人口組成等。

里奧斯說，TJ高中最新的數據尚無法獲得，因此今年用於評分的數據是2018至2019年以及2020至2021年兩個時間段的數據，即TJ高中招生改革前的數據，因此學生占比中，亞裔 占66.4%，白人有近20%，而西語裔和非裔分別有5.7%和3.3%，族裔多元性的評分較高。

管理該校的維州費郡(Fairfax County)公校教委2020年表決改革TJ高中的招生方案，目的在於增加西語裔和非裔學生的比率，其中一項改革內容為取消標準入學考試，但這引發大量亞裔家長的抗議，認為此改革明顯歧視亞裔。