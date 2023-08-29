華府夏季餐廳周開鑼 150餐館共襄盛舉

米其林主廚José Andrés集團旗下的China Chilcano以中國和秘魯菜融合為特色，今年參與餐廳周，吸引民眾品嚐異國料理。（China Chilcano提供）

華府 餐廳周(DC Restaurant Week)即日起到9月3日舉行，米其林名廚José Andrés的團隊今年也帶著許多特色菜品與民眾見面，且許多餐廳推出比以往更多元的套餐，選項更多，菜色也更豐富。

José Andrés集團的資深採購經理馬爾澤(Robbie Meltzer)說，每年夏末華府的餐飲業的節奏會逐漸放緩，暑假結束，遊客慢慢散去，推出餐廳周旨在吸引本地民眾對餐飲保持一定的新鮮感，也能鼓勵食客們走進從未光顧的餐廳。

今年名廚José Andrés的店面推出比以往更豐富的套餐，一般餐廳都提供前菜─主菜─甜點的套餐，而José Andrés的餐廳則以小吃為主打，每份套餐即由四到五盤菜色組成，用餐體驗也會更新鮮。

Jaloe D.C.主打蒜蓉蝦等傳統西班牙小吃。（Jaloe D.C.提供）

José Andrés集團最著名的店面是位於華府華埠 Capital One Arena體育場附近、Penn Quarter和第7街轉角的餐廳「Jaloe D.C.」，該店提供蒜蓉蝦等傳統西班牙小吃，同一條街上還有備受讚譽的「China Chilcano」，該店提供中國與秘魯融合的菜色，餃子 、燒賣、手工蕎麥拌麵都是深受民眾喜愛的菜品。

今年有150多家餐廳參與華府餐廳周，除了定價實惠的午、晚飯套餐外，許多餐廳還提供外帶服務，詳情可登錄：https://shorturl.at/AISY8。