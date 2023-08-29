全美亞太裔總商會餐廳基金 9/4截止申請

全美亞太裔總商會(National ACE)日前宣布，「AAPI STRONG」餐廳基金的申請時間將延長至9月4日，以支持更多亞太裔餐廳應對經濟挑戰，全國各地符合條件的亞太裔餐廳能申請1萬5000元至5萬元的資助，申請名額為2000名。

「AAPI STRONG」餐廳基金已成立三年，由Grubhub贊助社區基金的資金補助，旨在扶持餐廳應對經濟挑戰，讓亞太裔餐館企業家能通過這筆資金改善基礎設施、電子商務和技術、員工福利 和運營作業等發展理念，提升業務水準，擴大亞太裔企業家的服務規模。

全美亞太裔總商會總裁兼首席執行官董繼玲止血Grubhub對亞太裔餐廳的持續承諾，提供資助，讓亞太裔商家展現韌性，共同努力展望未來；Grubhub資深副總裁托維爾(Dave Tovar)說，該計畫多年來已支持全美500多家亞太裔餐廳維持並擴展業務，亞太裔商家在社區中的角色至關重要。

該基金開放給全國亞太裔餐廳申請，申請條件包括：餐廳須為亞太裔多數擁有(至少51%股份)、須為在美的營利性企業、須證明有經濟需要、申請獲得資金必須用於業務的增長和擴張，須展現社區影響力等，符合條件者可獲得1萬5000元至5萬元的資助，在秋季發放，頒獎典禮將於10月12日至13日在拉斯維加斯舉行。詳情：https://shorturl.at/Y1258。