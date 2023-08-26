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華府女學生內衣觸發警報 遭脫衣檢查惹議

記者張筠╱華盛頓報導

華府許多公校系統新學年紛紛加強安全保衛措施，安裝能檢測武器的設備，加強監控，部分地區並增設警衛，不過，日前華府一所高中女學生因內衣鋼圈觸發金屬探測儀警報，遭安檢人員要求脫衣檢查引發爭議。

華府警方表示，此事發生在KIPP DC公校系統內的一所高中，但未提供具體學校名稱，該校一名女生16日在進入學校時，因內衣鋼圈觸發入口處的安檢警報，被帶到一旁接受額外檢查，該校女副校長要求此學生脫衣，確認她的內衣裡沒有藏武器。

此事引發社區爭議，有人表示學校涉嫌侵犯學生隱私，令學生難堪，稱金屬探測儀過於敏感，恐怕會造成師生不便，但也有人說，既然要保衛校園安全，杜絕任何危險武器，就必須嚴格把控，寧可費時費力的檢查，也要以師生安全為重。

該校也通過聲明表示，KIPP DC公校系統內的所有高中都加入此安保機制，在校門口安裝了金屬探測儀，而學生進教學樓前也會再通過一次檢查，確保萬無一失。若有學生觸發警報，安保團隊會有額外檢查，此過程會私下進行，保護學生隱私，並不影響其他師生進校上課。

該校表示，武器探測檢查的最終目的在於保證校園安全，校方也希望通過勤奮努力，幫助師生建立良好習慣，杜絕武器進校，營造令人安心的教學成長環境。

公校 華府 隱私

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