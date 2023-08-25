世界美食文化節 8/26維州亞歷山卓市登場

第七屆「環遊世界美食文化節」26日將在亞歷山卓市登場。（主辦方提供）

維州 亞歷山卓市(Alexandria City)第七屆「世界美食文化節」(Around The World Cultural Food Festival)，26日將在Oronoco Bay公園登場，除了各地美食，還有面部彩繪、藝術表演，以及適合兒童和寵物的活動。

該活動是大華府 地區規模最大的文化節之一，來自世界各地的美食攤販、藝術匠人、文化表演者將齊聚在此，文化節資深發展主任斯巴尼斯庫(Corina Serbanescu)說，該活動的格言就是讓民眾「在家後院就能體驗到環遊世界的樂趣」。

民眾可在此品嘗到秘魯、黎巴嫩、希臘、英國、埃及、日本等逾15個國家的美食，柬埔寨也將首次在文化節中亮相，當地的美食卡車The Gedunk將帶來該國傳統小吃，包括牛肉串、咖哩麵等。

除了美食飲品，該文化節也邀請各國的手工藝人，當天會有加納(Ghana)、印尼、菲律賓、土耳其 、尼日等國的藝術匠人，向民眾介紹當地文化和故事，並帶來各種精緻的手工藝品。