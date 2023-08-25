維州檢察長要求公校遵守州府性別政策

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)24日發布聲明，要求所有公校 系統都須遵守楊京政府日前發布，關於學生性別稱呼、體育運動以及廁所設置的政策，表示這些政策完全符合聯邦政府和州府人權法案，也沒有觸犯反歧視 的規定。

楊京政府7月發布教育政策的最終方案，規定新學年學校須按照學生官方資料的性別稱呼他們，他們也應以該性別使用公共廁所，參加體育運動，此政策從草擬階段就引發極大爭議，反對者表示這損傷性別少數群體的利益，會製造歧視，讓部分學生無法安心享受校園生活。

北維州部分公校系統此前明確表示，不會按照州府的政策更改他們的作法，包括費郡和威廉王子郡，他們表示這與反歧視的主張不符，也會導致分裂，讓社會更退步。

但邁爾斯在24日的聲明中指，此政策完全符合聯邦和州府關於反歧視的規定，各郡市必須以此為基準，不過楊京政府並未明確指出，若有公校不遵守規定，州府將如何應對，「我們會靜觀其變，相信各公校教委會知道正確作法。」

邁爾斯說，要求學生按生理性別參加體育運動，並不違反「維州人權法案」關於性別歧視的規定，而關於學生在學校使用的代名詞，楊京政府的政策規範將學生代名詞的最終選擇權交給家長，因此也不涉及任何性別歧視。