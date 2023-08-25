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失智病患照顧研究 美京招募參與者

馬州訊

美京健康醫療中心將協助喬治梅森大學(GMU)，開展失智病患照顧者項目的第二階段研究，9月8日舉行該項目的線上說明會，歡迎年滿21歲能閱讀中文，且有看護失智症患者經驗的民眾參加。

根據美國國家健康與營養調查(NHANES)的數據，截至2021年全美有逾500萬人患有失智症，預計未來幾十年內將急劇增加。失智症會隨時間推移破壞神經細胞並損害大腦，早期症狀包括：記憶力喪失、認知能力下降、情緒波動等，這對病患及其家庭帶來諸多挑戰，看護者的心理壓力也難以避免。

通過適合的照顧技巧及心理壓力管理方法，照顧者能更好應對挑戰，為病患提供良好看護，也保護好自己的身心健康。美京健康醫療中心2022年開始與GMU教授Alicia Hong合作，研究失智病患照顧者的知識與技能，並在學術期刊上分享研究報告。

參與該研究項目的照顧者需要每周六次接收手機推送短文或視頻，每次閱讀時間約5至10分鐘，參與三次線上討論，每次約30分鐘，總共七周課程，此外還要完成問卷調查和訪談。

參加該項目能學習失智病患的病程、症狀及照顧技巧，學習減輕自身壓力和身體疲勞，保持身心健康狀態，參與者也將受到禮品卡和運動手環。

參加者需年滿21歲，能閱讀中文，為患有失智症的家庭成員提供每周至少10小時的看護。詳情可致電沈Kathy：(678)491-5495，電郵：[email protected]

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