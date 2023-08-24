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賑災茂宜島募款 華府逾33商家響應

記者張筠／華盛頓報導
彼得森聯合華府逾33間商家為茂宜島的野火賑災募款，提供美食、表演並舉行拍賣會。（Sticky Fingers Diner提供）
彼得森聯合華府逾33間商家為茂宜島的野火賑災募款，提供美食、表演並舉行拍賣會。（Sticky Fingers Diner提供）

華府商家23日聯合舉行募款宴會，援助夏威夷州茂宜島(Maui)致命野火的賑災工作，逾33個商家通過美食、表演、拍賣活動為災區貢獻一己之力，許多業主和民眾們表示，雖未到過夏威夷，也與茂宜島相隔遙遠，但看到災情非常痛心，也希望藉此公眾，省思環境變化並攜手度過難關。

本募款活動由華府餐廳Sticky Fingers Diner的業主彼得森(Doron Peterson)發起，雖然她從未去過夏威夷，但她的摯友麥克伊塞克(Tiffany MacIsaac)從小在夏威夷茂宜島長大，麥克伊塞克也在華府經營著名小吃店Buttercream Bake Shop，因此儘管華府與夏威夷相距遙遠，她們仍聯合許多餐飲與食宿業主齊心獻力。

該募款活動包括眾多特色食品和飲料，還有多元表演及慈善拍賣會，所得款項將提供給「茂宜島救援隊」(Maui Response)以及「茂宜島人道主義學會」(Maui Humane Society)。

彼得森身邊的朋友近兩周都日夜不停的為茂宜島募款，「從美國大陸把物資送到茂宜島並非易事，亞馬遜最快的郵寄服務也需七天」，因此她聯合餐廳、藝術商店、服裝店等，共同舉行拍賣會，當天逾33家商店提供各類餐廳禮券、體驗優惠券，還有商家拍賣藝術品、樂器，以及音樂課體驗卡等，「我們希望能在短時間內募到1萬元，若達目標，商家們會相應的再捐款1萬元，如此就能立即向茂宜島賑災隊提供2萬元的捐助。」

彼得森說，座落在H街上的幾乎所有店家都參與募款，「大家慷慨解囊，募款消息傳出後20分鐘，我們就開始收到商家們的正面回覆，除業主外，許多餐廳的忠實顧客也欣然加入。」

Sticky Fingers Diner也提供線上捐助通道，詳情：https://shorturl.at/bcwM9。

茂宜島 夏威夷州 華府

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