洪災誤稱漏水 華府急救單位溝通不良釀禍 10狗成犧牲品

District Dogs日前被強降雨導致的洪災淹沒，十隻小狗溺斃。（取自District Dogs臉書）

華府 部分社區日前因暴雨 導致洪水成災，一家寵物托兒所受損，十隻小狗溺斃，城市排水問題和應急處理工作備受民眾質疑，市府官員本周表示，由於911緊急呼叫中心和消防局的溝通不良，一度將「洪災 」錯報為「漏水」，導致救援延誤，引發無法逆轉的悲劇。

14日華府突降暴雨，東北區的「District Dogs」寵物托兒所被淹沒，部分員工被困水中，雖然消防員隨後趕到，無人傷亡，但有十隻小狗在水災中溺斃，主人們在悼念心愛寵物的同時，也不滿批評市府救援不及時，導致他們的寵物成為犧牲品。

華府統一通信辦公室主人麥加芬(Heather McGaffin)對民眾的損失深表遺憾，她本周表示悲劇發生的主要原因是市府缺乏針對極端洪災的應急政策和處理方針，「我們原可做得更好，以不同方式處理突發狀況。現在市府會積極改變，杜絕未來發生類似事件。」

麥加芬回顧了14日案發當天911緊急呼叫中心的接線紀錄，911中心首先接到District Dogs經理和助理經理的兩通電話，經理在第一通電話中表示「寵物托兒所嚴重被淹」，並稱「牆體快要撐不住了」，911接線員確認了該店地址後，經理又說「整棟樓快被淹了，這裡的情況非常危險。」

經理報案的三分鐘後，助理經理也撥打了911，反覆說明「牆體要垮了」，接線員回應「消防應急人員已派出，救援馬上就到」；然而911接線員和消防隊調度員的溝通存在關鍵錯誤，調度員在派遣應急小組時，稱該寵物托兒所「漏水」，因此消防部門認為此事並不緊急，甚至通知已前往洪災區域的急救車隊此任務不是優先事項，導致救援延誤。

在第一通電話的12分鐘後，第三名人員再次撥通911，稱有七個人被困在12寸深的水裡，調度員因此通過無線電聯絡急救隊，而全消防隊此時也才首次意識到洪災有多嚴重，抵達現場的急救人員看到有人從事故大樓裡游出來，又過了九分鐘，急救人員匯報已進入大樓，開始搶救人員和寵物。

麥加芬說，此溝通的嚴重疏漏是因市府缺乏極端洪災的應急方針，現在華府將14日發生的事件歸類為「建築倒塌」，並統一更新了消防急救隊、警察局的標準。

市府無法透露該調度員是否會因信息傳遞錯誤而被處分，麥加芬說，這不算行為問題(conduct issue)，而是表現不良(performance issue)，「現在不論是通過額外培訓還是加強紀律，華府都會杜絕此類問題再發生。」

此事故再度反映華府911緊急呼叫中心的作業問題，近兩年華府911中心持續被批不符合國家標準，無法提供及時、高效的幫助，包括無法準確定位需搶救的地點；而根據華府審計部門2022年9月公布的報告，這些長期存在的問題僅取得微小進展，甚至急救地址錯誤的情況還在增多。

麥加芬表示，目前已在重點處理問題較嚴重的緊急呼叫中心，包括填補接線員和調度員的職缺，以及加強員工培訓，改善運營作業等。