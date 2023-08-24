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喬治華盛頓大學校警擬配武器 社區、校園反應兩極

記者張筠／華盛頓報導
喬治華盛頓大學新學年起給校警配置武器，該計畫令部分師生憂喜參半。（取自學校官方臉書）
喬治華盛頓大學新學年起給校警配置武器，該計畫令部分師生憂喜參半。（取自學校官方臉書）

華府喬治華盛頓大學(GWU)今(24日)迎來新學年，校方日前宣布新的安全計畫，其中包括替校園警察配備武器，以震懾不法份子，提升校園安全，但此作法在社區惹議，部分學生樂見安保措施收緊，但也有師生批評將武器引入校園，反而更讓人不安，因為需要時刻戒備，無法專心享受校園生活。

校方表示，從24日起學校將有武裝警員，剛到美國不久的華人留學生周欣儀對此持正面評價，「來美國前父母就擔心華府的治安，之前也聽過校內槍擊案的新聞，如今學校配有武裝警員，感覺更放心。」

根據華府市警的數據，喬治華盛頓大學方圓半哩的區域，今年截至目前的犯罪案件比去年同期多了36%，學校官員因此決定加強警力，升級配置，保護學校師生的安全。

不過學生桑撤斯(Martina Sanchez)卻對武裝警察進校園憂喜參半，「一定程度上確實能加強校園安保，但得知校內存在武器後，總令人更不安心，相當於校內槍枝增多」，另一名學生劉Billy也說，儘管是受過訓練的警員持槍，初衷也是維護學校安全，「但我個人認為槍枝不是好的應對方法，反而容易促成更多暴力問題。」

早在今年4月，該校部分學生就因反對校警配武器的計畫而組織抗議行動，該校和平研究(Peace Studies)的教授麥卡錫(Eli McCarthy)也邀請許多教職簽署聯名反對信，表示學校沒有公布具體數據，證明武裝警員可提升校園及社區的安全度，「另外有很多研究顯示，少數族裔更容易成為執法人員關注的對象，往往會激發偏見或不公，武器進校園對部分族群可能利大於弊，甚至對學生們的心理健康有害。」

麥卡錫表示，有許多打擊犯罪問題的方法比武器更有效，包括培養專業安保團隊，完善應急機制，加強學校與市警的合作等，都比直接讓武器進入校園更穩妥有效。

面對質疑，校方也列出升級安保的具體方針，首先會給兩名職位較高的校警配備武器，若緊急情況升級，將引入更多武裝警員，學校也禁止暴力執法，禁止警員扼頸，並限制警員僅能在涉及生命危險時使用武力，校警須每學期接受訓練。

其他方針包括，校警須每年接受三次與心理健康問題相關的培訓，武器檢查每年三次，線上培訓每月一次，警員配備武器前須接受背景調查和心理健康評估，學校也有獨立的委員會監督武裝校警等。

喬治華盛頓大學的新計畫也是為因應近期華府校園頻發的暴力案件，日前霍華德大學(Howard University)和美國天主教大學(CUA)都發生致命的暴力搶劫案，不過這兩所學校此前已配有武裝人員，因此部分師生也對武裝警察保護校園的效果存疑。

數據顯示，喬治華盛頓大學方圓半哩的區域，今年截至目前犯罪案件比去年同期增長36%...
數據顯示，喬治華盛頓大學方圓半哩的區域，今年截至目前犯罪案件比去年同期增長36%。（取自學校官方臉書）

華府 心理健康 麥卡錫

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