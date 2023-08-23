台灣美食團訪大華府 名廚溫國智上菜

溫國智(右起)、白越珠、毛家怡、華府僑教中心郭主任、汪良元、陳瑞昌。（記者王稚融 / 攝影）

台灣美食國際巡迴美東展今年邀請知名主廚溫國智及主廚助理陳瑞昌，18日首先在雙橡園擺出米其林星級料理，招待貴賓，隔天也在華府 僑教中心向僑界現場示範五道台菜料理的製作，旨在推介台灣美食文化，輔導海外僑營餐飲的發展。

台灣美食國際巡迴展18日在華府雙橡園舉辦，溫國智和陳瑞昌以米其林星級標準，採用台灣料理方式，搭配本地新鮮食材以及雙橡園夜景，帶來一場台灣特色美食饗宴，中華民國 駐美代表蕭美琴主持晚宴時表示，此次台灣美食國際巡迴展旨在輔導海外僑營餐飲業發展，將台灣美食推向國際，展現台灣美食軟實力。

兩位廚師利用在地食材，設計晚宴菜單，包含沙拉前菜、營養湯品、精緻主菜及甜點，整套餐點符合米其林星級標準，無論是食材選擇、擺盤設計、用餐氣氛等，均讓賓客宛如置身五星級餐廳，也讓外國友人體驗台灣多元精緻飲食文化。

19日在僑教中心的烹飪展示迎來逾百位民眾，中華民國駐美公使鄭榮俊致詞推崇台灣美食及小吃物美價廉且隨處可見，駐外人員平時最想念的就是台灣美食；當日的烹飪展示菜單包括台南擔仔麵、芋香肉燥米糕、客家小炒、鳳梨蝦球、蒜味時蔬。

本次美食盛會由工商婦女協會華府分會毛家怡和巴城分會汪良元合作贊助，幕後工作及志願服務也全部包辦，在僑教中心後門外搭帳篷和煤氣爐烹飪料理，像極了台灣擺桌宴席，主廚一邊翻炒一邊講解技巧，也有現場實況轉播。

工商婦女協會創會會長白越珠稱，溫國智雖然年輕，但十年前就曾獲全國十大傑出青年獎，在台灣有「台菜小天王」、「麻辣教父」的稱號，除了獲得各類烹飪獎項，他也持有台灣大學EMBA學位。

溫國智在台灣廚藝界有20多年經驗，運用自身所學將各式家常菜和傳統料理創新，並堅持尊重食材，不用味精等人工添加劑，他強調料理要好吃，用料絕不能手軟，當天擔仔麵的湯頭用蝦頭和蟹腿熬煮了一小時，肉燥用台灣米酒熬煮，沒有摻水。