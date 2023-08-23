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「小奇蹟」歡度3歲生日 年底隨父母離美民眾不捨

記者張筠／華盛頓報導
小奇蹟憨態可掬的樣子深得民眾喜愛，不少人表示很遺憾牠年底就要離開美國。（國家動物園提供）
小奇蹟憨態可掬的樣子深得民眾喜愛，不少人表示很遺憾牠年底就要離開美國。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)明星動物熊貓「小奇蹟」21日迎來三歲生日，動物園為牠準備了豐盛的水果冰蛋糕，牠也非常活躍的邊吃邊玩，憨態可掬的樣子深得民眾喜愛，不過今年是牠在華府度過的最後一個生日，年底牠將隨父母回到中國。

三歲的小奇蹟21日迎來大量關注，動物園遊客們為牠唱「生日快樂歌」，園方也為牠準備了精緻的水果冰蛋糕和可愛禮物，用料包括牠最喜歡的蘋果、鳳梨、地瓜、紅蘿蔔、蜂蜜等。

小奇蹟在各種禮物之間打轉，時而舔舔蛋糕，時而玩玩禮物，動物園資深管理員艾瑪爾(Brian Amaral)評價小奇蹟「有點傻憨憨的」，但和牠相處非常有趣。

國家動物園主任史密斯(Brandie Smith)也說，小奇蹟活力四射，常給園區帶來樂趣，牠的品格很好，是一隻很有魅力的小熊貓，「民眾對牠滑稽動作的驚嘆和笑聲，也完全不影響牠，牠沉浸在自己的世界中，到處探索，非常逗趣。」

史密斯說，小奇蹟生於新冠疫情期間，當時全國社會都非常沮喪，而這隻熊貓寶寶的誕生為民眾帶來獨特驚喜，因此公眾表決將牠命名「小奇蹟」，此外也因當時大熊貓媽媽「美香」已算高齡產婦，能夠產下幼崽的概率不到1%，因此小奇蹟的誕生更顯珍貴。

根據中美之間的協定，小奇蹟今年12月7日將隨媽媽美香和爸爸添添回到中國，「這項大熊貓合作計畫不僅是要讓世界各地民眾了解大熊貓，更是為了保育這稀有物種，幫助大熊貓繁殖」，史密斯說，目前全世界僅有1800隻大熊貓，「維州黑熊的數量都比全世界的大熊貓多」。

艾瑪爾說，照顧大熊貓的工作非常浩大，除了飼養和照顧，還需要觀察牠們的習性，幫助牠們繁殖，「雖然目前數量尚未達到生物學家所希望的水平，但大熊貓已脫離滅絕的邊緣，現在要做的是，繼續維持牠們的數量，並幫助牠們更好的適應不同環境。」

在小奇蹟一家離開美國前，國家動物園計畫在9月23日至10月1日舉行「Panda Palooza」的慶祝活動，紀念不同的大熊貓在華府動物園生活的數十年，動物園將在9月初公布更多活動細節。

小奇蹟21日迎來三歲生日，牠對動物園預備的水果冰蛋糕愛不釋手。（國家動物園提供）
小奇蹟21日迎來三歲生日，牠對動物園預備的水果冰蛋糕愛不釋手。（國家動物園提供）

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