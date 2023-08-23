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華府國家景區 去年近4000萬造訪 貢獻逾14億營收

記者張筠／華盛頓報導
華府國家廣場是全國各地遊客最密集的景區之一。（記者張筠 / 攝影）
華府國家廣場是全國各地遊客最密集的景區之一。（記者張筠 / 攝影）

國家廣場(National Mall)堪稱華府遊客最密集的區域，不過其他由國家公園管理局(National Park Service)管理的公園景點也為華府創造許多收益，日前國家公園管理局公布的一份報告顯示，各類國家景區2022年共給華府經濟貢獻了逾14億元，並破紀錄的創造了8萬4000份工作崗位。

華府旅遊行業組織「Destination DC」日前公布報告，去年從美國各地來華府的遊客達2070萬人次，而國家公園管理局的數據顯示，去年共有3940萬人到訪華府的各個國家公園景點，其中也包括華府本地居民。

華府屬於國家公園系統的景點包括，國家廣場、各類紀念堂和公園(Memorial Parks)、Rock Creek公園、總統公園(President's Park)、Anacostia公園等；國家廣場和各類紀念堂的遊客中，約有36%為大華府本地居民。

每年國慶日國家廣場的煙火慶典會吸引成千上萬遊客。（記者張筠 / 攝影）
每年國慶日國家廣場的煙火慶典會吸引成千上萬遊客。（記者張筠 / 攝影）

國家公園管理局的分析顯示，2022年來到華府景點的遊客們共花費9億7300萬元，帶來9140個工作崗位，共為華府經濟帶來14億4000萬元的累計效益。

國家公園管理局首都地區主任哈爾(Kym Hall)說，每年有數百萬民眾來到華府，瞻仰紀念碑、紀念堂，打卡歷史地標，也欣賞自然風景，「不論是來學習、娛樂、還是放鬆，遊客們為華府帶來的貢獻都非常可觀，也是華府經濟持續增長的重要推力。」

數據顯示，2022年全美各地來到華府的遊客數量已恢復到2019年疫情前的91%，旅遊業去年為華府創造8萬4000個就業崗位，創下新高。

華府潮汐湖畔每年春季吸引大量遊客來賞櫻。（記者張筠 / 攝影）
華府潮汐湖畔每年春季吸引大量遊客來賞櫻。（記者張筠 / 攝影）

華府 就業 疫情

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