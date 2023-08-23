擋板加高翻越難…大華府地鐵新檢票口 有效減少7成逃票

首都捷運 局(WMATA)22日公布報告表示，在更新檢票系統和設備後，大華府 部分地鐵站 的逃票問題減少逾七成，華府官員表示，新設備規範乘客秩序的效果明顯，保證華府捷運局的收入，因此計畫將剩下所有車站的檢票設備也都要陸續更新。

首都捷運局7月首先在Fort Totten站安裝新的檢票設備，緊接著8月更新了Pentagon City、Bethesda、Vienna、Mt. Vernon Square、Addison Road等站的設備，新檢票口的設備更高，且有透明擋板增加翻越難度，首都捷運局也收緊執法，增加部分地鐵站的安保人員，查抓違規民眾。

新的檢票口共高55寸，包括一個由聚碳酸酯製成的L型門板，強度比玻璃堅固200倍；此前多數地鐵站的檢票口為90年代就開始使用的門，僅高28寸，很容易翻越。

多數安裝新設備的地鐵站逃票問題都明顯減少，最低的Fort Totten站和Pentagon City站都分別減少了71%，而Mt. Vernon Square站改善最明顯，逃票行為下降了84%；不過仍有少數人持續不良行為，有一位民眾在Fort Totten站更新檢票設備首日仍試圖翻越刷卡設備，當場被捷運局警察逮捕。

華府的Congress Heights站檢票口22日剛完成更新，首都捷運局表示，因效果顯著，計畫將剩下所有地鐵站都裝上新設備，預計需要安裝的97個車站共將耗時15個月，內容包括增高檢票口、加固安全圍欄和緊急出入口，全部工程預計斥資3500萬至4000萬元。

去年首都捷運警察局開始查抓逃票問題，在華府違規者罰50元，維州和馬州罰100元，從去年7月至11月，警方共逮捕185名逃票者，開出2384張罰單，多數在維州和馬州。