維州亞市餐廳周登場 華府月底接棒推出

維州亞歷山卓市餐廳周現已開幕，持續至8月27日，近75家餐廳推出不同價位的套餐及美食。（記者張筠 / 攝影）

維州 亞歷山卓市(Alexandria)餐廳周現已啟動，持續至8月27日，近75家餐廳參與活動，推出不同價位的特色餐點，從適合約會的高檔套餐到作為消夜的街邊小吃應有盡有，亞歷山卓市的活動結束後，華府 餐廳周緊接著將從8月28日持續進行至9月3日。

大華府不同郡市每年都會輪流推出餐廳周，促進商家生意，也讓民眾有機會嘗試平時價位較高的餐點，亞歷山卓市今年有近75家餐廳參與活動，推出每人25元、35元、45元等價位的套餐，部分社區也搭配舉行特色活動，包括老城區(Old Town)、Vermillion、Chart House、Blackwell Hitch等，讓民眾把握夏季的尾巴，與親朋好友探索新店。

亞歷山卓市餐廳周詳情：https://shorturl.at/hiqDR。

華府餐廳周將從8月28日啟動，持續至9月3日，數百家餐廳參與。（記者張筠 / 攝影）

若民眾本周無法參與，或趕不上時間探店、鮮的話也無需擔心，由華府大都會 餐廳協會(Restaurant Association Metropolitan Washington)主辦的「華府餐廳周」將在8月28日緊接著啟動，數百家餐廳將推出每人25元的午餐，以及40元和55元的晚餐。

該餐廳協會主席湯森(Shawn Townsend)說，餐廳周的目的在於讓所有民眾都有機會嘗試大華府的美食，「也鼓勵民眾走出平時習慣的飲食圈，充分利用大華府集合各地美食的優勢，也可以了解異國文化。」

華府餐廳周詳情：https://shorturl.at/bGIW9。