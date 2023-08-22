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新學年啟動 北維州多郡市公校開學更新安檢設備

記者張筠／維州報導
費郡公校更新部分學校的安保設施，包括更換教室門鎖、修建門廳、添加安全攝像頭等。（費郡公校提供）
費郡公校更新部分學校的安保設施，包括更換教室門鎖、修建門廳、添加安全攝像頭等。（費郡公校提供）

北維州多數郡市21日迎來新學年，成千上萬學生返校，費郡、威廉王子郡、亞歷山卓市、馬納薩斯市等公校系統以不同方式迎接師生，包括更新安檢設備，加強校園保護，部分公校新學年也致力解決學生缺課的問題，重點提升教學品質。

費郡公校系統(FCPS)部分學校今年以特殊方式迎接師生返校，Robinson初、高中以樂隊和啦啦隊表演啟動新學年，該校部分即將畢業的高年級學生21日清晨在學校停車場一起觀賞日出，他們計畫畢業日再齊聚看日出，以此結束高中生活，具有儀式感的邁入人生新篇章。

本學年也是費郡公校教育總監雷德(Michelle Reid)在任迎來的第二學年，她在參加Robinson中學開學慶祝時表示，隨著新學年啟動，費郡公校也推進一項「七年計畫」，幫助三年級學生培養閱讀的興趣和習慣，帶領八年級學生在數學上更進步。

此外費郡公校也更新了各學校的安保設施，包括更換教室門鎖、修建門廳、添加安全攝像頭等，此外費郡政府官員也考慮在部分高中增設金屬探測器，防止危險武器進入校園。

費郡公校教委日前也通過新計畫，將在學校教室提供類鴉片解毒劑納洛酮(Naloxone)和芬太尼(fentanyl)測試紙，控管濫用藥物的問題。

費郡公校新學年也擴大了體育比賽的年齡，允許所有初中在秋季組建越野隊參賽，春季可參加田徑隊比賽。

威廉王子郡公校(Prince William County)的Osbourn Park高中21日也早早的通過表演集會慶祝開學，校園樂隊、啦啦隊、合唱團為開學慶典增色；該公校系統本學年也將開設全新的Innovation小學，9月21日為該校舉行開幕儀式。

費郡公校系統21日迎來新學年，該郡推動新計畫，旨在提升學生們閱讀和數學水平。（費...
費郡公校系統21日迎來新學年，該郡推動新計畫，旨在提升學生們閱讀和數學水平。（費郡公校提供）

威廉王子郡及馬納薩斯市公校本學年也增設安全系統，馬納薩斯市公校教委去年底表決通過43萬5000元的協定，未來四年在Osbourn Park高中設置四道可探測金屬物的車道，防範武器進入學校。

威廉王子郡也啟動一個專門審查評分政策的工作小組，並學習費郡公校，推動解決學生缺席(absenteeism)的問題，保證教學品質，提升師生之間的信任和凝聚力。

亞歷山卓市公校今年迎來新的教育總監柯維特(Melanie Kay-Wyatt)，她是該公校系統首位非裔女學區總監，從上一學年的代理職位轉為正職，新學年她也致力解決學生缺課的問題，「我希望團結社區，幫助公眾轉換觀念，認清我們已從新冠疫情時代脫離，現在必須重點關注教學內容。」

公校 教育總監 疫情

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