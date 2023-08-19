提升DCA承載量 擬增車位拓道路

大華府官員提案改善DCA機場的基礎設施，包括增建停車場，拓寬附近道路，提升該機場的承載量，緩解附近交通擁堵狀況。（記者張筠╱攝影）

華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)日前宣布新提案，計畫翻新雷根國家機場(DCA)的基礎設施，擴增停車空間，完善機場出入口設置，拓寬附近交通要道，緩解擁堵問題。

大華府 官員近年來持續尋找可緩解該機場附近交通堵塞的方案，包括改善標牌，為司機們提供更清楚的指示，避免開錯路，堵塞交通或造成車禍，此外還有建造新停車場，重新規畫道路等。

根據華盛頓都會機場管理局的提案，未來將增建一個多功能空間，其中包括租車 中心、更多停車位，新的車輛停靠等候區，此外還有辦公空間，以此配合DCA機場附近水晶市(Crystal City)的城市規畫，讓水晶市閒置的辦公大樓可轉型為住宅樓或多功能大廈，進一步解決住房資源的分配問題。

該提案也計畫重新規畫從機場通往水晶市的Route 1公路，包括改造西邊的入口，增加標誌，讓司機們能在短時間內做決定，保持交通順暢；另外也會拓寬George Washington大道的向北路段，並在Mount Vernon步道 至機場之間增設人行道。

大華府官員預計，2035年將有逾1600萬旅客從DCA機場旅行，而2019年該數字為1100萬人，提升機場承載量及交通負荷水平的計畫因此迫在眉睫。

華盛頓都會機場管理局將從28日開始收集民眾反饋，並評估環境成本和安全問題，若該提案獲批，DCA機場的修建工程預計在2032年完成。