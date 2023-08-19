打擊青少年犯罪 華府試行宵禁

華府警方計畫試行宵禁政策，限制青少年夜間外出的時間，此外計畫通過獎勵措施增添警力。（記者張筠╱攝影）

華府 青少年犯罪只增不減，市警17日宣布宵禁 的試行計畫，考慮給17歲及以下的青年人設限，周日至周四為晚上11時至隔天清晨6時，周五和周六為凌晨12時至清晨6時。

此外，警方也推出新的激勵措施，向警局推薦新警官者可獲5000元，該試行計畫旨在增添警力，提升社會治安。

華府日前發生多起青少年犯罪案，包括霍華德大學(Howard University)學生遭一群青少年暴力搶劫，該校和美國天主教大學(CUA)今年夏天也接連出現致命搶劫案，此外青少年暴力劫車的問題也仍令華府官員頭痛，在市警人力有限的情況下，華府決定推動宵禁政策，打擊青少年犯罪。

華府代理警長史密斯(Pamela Smith)17日宣布宵禁試行計畫，專門針對17歲及以下青少年和兒童，規定他們周日至周四晚上11時後不得自行出門，持續至隔天清晨6時，周五和周六的宵禁從凌晨12時開始，同樣持續至隔天清晨6時，違反宵禁政策的青少年將被帶去青少年管理服務局(youth rehabilitation services department)，須有家人來接，否則不得離開。

市長包瑟(Muriel Bowser)說，執法官員將重點監測以下七個社區的狀況，包括華埠 、Navy Yard、U街附近區域、Howard/Banneker社區、14街與Otis路至Spring路的交匯處，Georgia大道西北路段、以及Benning路和Congress街交會的區域。

華府也將增設50台監控攝像頭，包瑟政府考慮未來兩年內將全市監控設備的數量翻倍。

數據顯示，當前華府犯罪案件比去年同期多逾3300起，增長幅度為37%，搶劫、凶殺、性侵、襲擊等各項犯罪問題都有增加。

為打擊城市犯罪，增添警力，市警也推出獎勵和刺激計畫，現任警員若推薦新警官，將可獲得5000元推薦獎金，推薦新學員可獲得2000元獎金。

此計畫是繼去年華府警方推出聘用獎金後的又一獎勵，去年市警給簽約華府警官者提供2萬元入職獎勵，後來又提升至2萬5000元，「自宣布招聘獎金以來，申請警員的人數增加二成，目前也有200多人處於積極申請的過程」，史密斯說，市警持續需要新鮮血液，加強對社區的了解，強化警民信任。