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北維亞市增設校區測速相機 9/18開罰

記者張筠╱維州報導

校區附近裝設測速照相機(speed camera)在馬州已行之有年，北維州許多郡市近年也陸續跟進，亞歷山卓市(Alexandria)日前宣布，去年春季至今的試行項目效果顯著，新學年將進一步擴大校區測速相機執法，剛開學30天內違規者只會收到警告，9月18日起則將罰100元。

維州此前因考量個人隱私，並不允許安裝測速相機，2020年維州州議會通過法案，允許在校區、施工地帶等安裝，保護師生和應急作業人員的安全。

亞歷山卓市負責「零死亡願景」(Vision Zero)的官員卡洛爾(Alex Carroll)說，監督超速的相機可以減少致命交通事故，「此前很多家長不放心讓孩子走路上學，是因擔心危險車輛」，隨著測速攝像頭的執法範圍擴大，亞歷山卓市將逐漸成為對行人、自行車更友好的城市，「尤其在學校附近，兒童和青少年們能更放心的享受校園生活。」

亞歷山卓市去年春季在部分學校試行安裝測速照相機的項目，三個試行點累計發出逾3500張超速警告，發揮了教育和警示作用，也讓民眾適應新的執法手段，市府因此決定新學年擴大範圍，在四所學校附近增設測速相機，包括Francis Hammond初中、John Adams小學、Ferdinand T. Day小學，以及George Washington初中。

卡洛爾說，新設的相機將從開學日(8月21日)起試行一個月，期間違規的司機將收到郵寄警告單，「希望民眾能因此被提醒，恪守交通法規，尤其守護校園附近的安全」，試行期結束後，9月18日起違規者將被罰100元，「我們不希望民眾被罰，我們的願景是人人都能減速慢行。」

相鄰的費爾法克斯市(Fairax City)日前也在六所學校附近安裝測速照相機，馬納薩斯市(Manassas City)也推動類似項目，新學年起在Round小學和Metz初中附近試行測速執法30天。

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