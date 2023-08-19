太極研究學社秋季班 9/10免費教學

太極研究學社(Institute of Tai Chi Arts, ITCA)2023年度秋季學期將在9月10日開課，每周日下午2時至4時，內容包括教師帶領40分鐘的太極養生操和基礎動作練習，而後分為五個不同程度的班級，分別為太極初學班、短拳班、長拳班、太極劍班、總練班。

各班由雙語資深教師帶領，教學以楊式太極拳為主，時間許可將增練太極八式及八段錦。

太極拳的好處包括增強體力，訓練身體中正、安舒、平衡，防止跌倒，加強免疫力等，練習不拘場地、年齡。該社教師都有逾20年教學經驗。

以往每學期都根據場地租金 斟酌收費，今年為鼓勵社區民眾參加，推廣太極，課程將全部免費。上課地點為馬州 洛城(Rockville)的Richard Montgomery高中(250 Richard Montgomery Dr. Rockville, MD 20852)。開學當天請早到，填寫報名單即可。詳情可致電(240)991-3352，或電郵[email protected]。

太極研究學社1994年由博士唐堯風首創，是聯邦政府 註冊認可的非營利組織，歡迎捐款，可抵稅。所有教師均為義務性質。網站：http://itcadc.org。