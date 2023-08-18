研究：睡眠不足運動 不利腦部健康

現代年輕人常熬夜，但為了保持健康或維持身材，也會努力健身 ，不過日前一份研究報告指出，在過度疲勞或睡眠不足的情況下劇烈運動，可能有損人腦的認知能力，長期更可能導致記憶力下降。

根據英國雜誌「The Lancet」的一篇報導，科學家們在近十年展開了一項研究，每兩年對約9000名參與者進行一次調查，馬州 Kaiser Permanente的睡眠醫學 醫生蘇麗文(Keisha Sullivan)解釋該報告的結論，若睡眠時間少於六小時，則運動對頭腦認知能力(cognitive function)益處會降低，甚至有害。

研究顯示，不運動但睡眠充足(達到六至八小時)的人，認知能力在十年內下降的幅度較小，「認知能力包括記事情的能力、能快速靈活行動的能力、以及學習新技能的能力等」，那些睡眠時間超過六小時的人，能在日常生活中保持更好的精神，心理狀態也會較穩定，對工作表現和運動水平也有一定影響，「包括每天早上記得車鑰匙放的位置、有效的處理當天代辦事項等」，研究也顯示，隨著年齡增長，認知水平的下降速度也會加快。

蘇麗文建議民眾，若前一天晚上睡眠不足，暫停一次運動對身體更有益，「長遠來看，睡眠充足是維持健康的必要條件，其重要性不亞於規律運動」，健身愛好者千萬不要為了維持身材而放棄休息，「勞逸結合才是最有智慧的平衡」。