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失敗博物館巡迴展 9 /8華府登場

記者張筠／華盛頓報導
韋斯特2017年創立「失敗博物館」，旨在鼓勵民眾正確認識並擁抱失敗經驗。（博物館提供）
韋斯特2017年創立「失敗博物館」，旨在鼓勵民眾正確認識並擁抱失敗經驗。（博物館提供）

專門展覽各樣「失敗」經驗和產品的「失敗博物館」今年秋天將來華府推出巡迴展覽，讓民眾了解各大品牌曾經歷的失敗嘗試，創辦該博物館的韋斯特(Samuel West)說，六年前創設博物館的初衷就是鼓勵民眾對失敗經驗有正面心態，了解這是通往成功的必經之路，也能懂得欣賞他人為創意付出的心血。

該展覽9月8日華府喬治城(Georgetown)展出，內容包括130多個商業品牌的「淘汰品」，例如一款1993年的Apple Newton信息設備，該高科技設備因價格昂貴但不實用而被市場淘汰，還有20世紀90年代末的健怡可樂與咖啡的組合飲料Coca-Cola Blak，當時被許多人認為是走在世代前沿的飲料，但可惜當時並不為大眾所愛。

其他特色展品包括高露潔(Colgate)出的牛肉千層麵，還有Bic for Her的超小型簽字筆，該產品主打讓小手女性使用。

博物館邀請民眾在參觀後留言分享自己的「失敗故事」，從他人的經歷中獲得啟發。（博物...
博物館邀請民眾在參觀後留言分享自己的「失敗故事」，從他人的經歷中獲得啟發。（博物館提供）

「失敗博物館」的特色展覽將在喬治城公園(Georgetown Park)進行，該公園原來是Pinball博物館所在地，2022年開始舉行各式各樣的試驗型戲劇表演作品，如今成為能容納各類藝術展品的空間。

「失敗博物館」2017年由心理學家韋斯特(Samuel West)在瑞典創立，旨在鼓勵人們從失敗中學習，他在宣布博物館到華府的巡展時說，「我希望所有訪客都能從中獲得啟發，對失敗的經歷改觀，因為那是我們進步和創新的必經之路。」

該展覽也邀請民眾在參觀後，將自己曾經的失敗故事寫下來，貼在牆上與他人分享，互相鼓勵，或許也能從他人的經歷中獲得啟發。

該展覽具體地址為3270 M St. MW，從9月8日持續至12月10日，每周三至周日上午10時到晚上7時開放，門票25元，可在網上或現場購票，六歲以下兒童免費。

失敗的Crystal Pepsi和New Coke。（博物館提供）
失敗的Crystal Pepsi和New Coke。（博物館提供）

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