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美京華人中心 8/20培訓青少年心理健康急救員

馬州訊

美京華人活動中心(CCACC)健康醫療中心將在20日上午10時至下午4時，推出本年度第三次青少年心理健康急救員培訓，為保證培訓課程的效率和品質，本課程只開放給已完成課前自學內容(約需兩小時)的學員。

焦慮、抑鬱等心理健康問題在青春期很常見，美國國家心理衛生研究院專家Kathleen Merikangas指出，約50%青少年有心理健康症狀，其中二成青少年的心理健康問題嚴重影響他們的日常生活和學習。

由於心理健康素養和治療資源匱乏，加上大眾對心理健康問題的污名化，許多青少年未能及時尋求專業幫助，對個人家庭和社會產生長遠的負面影響。

青少年心理健康急救員培訓是美國行為健康學會認證的課程，有助於家長及早發現並識別青少年心理問題，及時提供幫助，教師和家長將通過角色扮演和場景練習等方式，學習如何正確應對青少年心理問題，傳授避免自殘、自殺問題的使用技巧，防止學生陷入更大危機。

課程講師包括Kate Lu和Sami Sapkota，詳情可致電(240)777-1087。報名鏈接：aahiinfo.org/forms。

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