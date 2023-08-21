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陽光保健養生中心 用心做養老 用愛護健康 在陽光下曬曬心情

本報華府訊
文章作者陽光耆老中心三部靳福春，在陽光中心的體驗
文章作者陽光耆老中心三部靳福春，在陽光中心的體驗

作者譚劍飛在《靜》的詩中這樣寫道：“人生難得幾日閑，清茶一壺煮流年，忘卻紅塵三千事，心寬無處不桃園。”世事匆匆，每個人的時光被歲月悄悄溜走，當有了閒遐的時候要放慢腳步，學會從容地笑看風雲，停下來觀賞花開，讓所經歷的一切在心中定格，變成一幀幀的畫面，靜觀所然。人生道路清清淺淺，守一份心淨，淡淡如水。

人到晚年，珍藏在心靈深處的柔軟與脆弱，常常偽裝在似乎堅硬的殼裡，當受到逆境的衝撞時，會在裂縫中流露出沮喪的汁液，變得十分頹唐。不要把自己放進小小的軀殼裡，要放出來曬曬太陽，在和煦的陽光下，除了發自靈魂的思念，再也不會去打擾曾經的過往心靈樸素的人，真實自然；平和寧靜；內心散淡從容。

人世間時間和陽光是最公平的，每個人都能擁有。春天在陽光明媚微風拂面的綠野叢中，草的味道浸人肺腑，迎接微風的吹拂；聽風輕輕劃過樹梢，嘰嘰喳喳的鳥叫聲忽遠忽近，片片樹葉在陽光下閃著細碎的光。夏季，每當酷暑難耐的夏天外面的世界驕陽似火，而樹林裡卻有一絲絲的涼意，進入綠陰如蓋的林間小徑，立時會感到一股沁人的快意，心中是一個清涼世界。

回憶過去的時光，總是喜愁參半，明知年華終將老去，反倒希望站在青春的尾尖靜靜眺望，盼著風的微笑，盼著這顆心溫暖到老。看那消逝的歲月在指尖滑過，依然溫馨的記得曾在青春中度過。當心平靜下來的時候才知道，原來失去比擁有更踏實。

經歷了心情曬太陽的感概後，還要暢談自從來到陽光耆老三部後的新變化。喜的是，陽光中心的熱鬧氣氛使人不再寂寞，心情變得爽朗。不再為柴米油鹽的小利絞盡腦汁，也不必因案上灶前的煙熏火烤腰酸背痛，每天享受被侍候的感覺真是前所未有。這一切令心中感激、知足、不安兼而有之。憂的是，長此以往，人會不會變得慵懶？千萬不要嬌氣、挑剔、不知足，不要把熱情的服務認為理所當然、甚至漫不經心。

在陽光耆老中心三部經歷的時光中，心情發生了很多變化。那些生活拮据的憂慮如霧氣在陽光下蒸騰散發；身體病痛因陽光的溫暖而融化；獨自眷在小家產生的寂寞同樣陽光中散發出熱情。短短的時間裡，生活在變，身體在變，心情也在變，這是事先所沒有經歷過的，也是沒預料到的，超乎了預期，也超乎了想像。喜出望外中的知足與感恩！

中國有一句俗話：“沒有吃不了的苦，只有享不了的福”這句話告訴我們，一生中會有許多的艱難困苦，只有堅持下去，克服困難，才能享受到幸福和成功。但幸遇了陽光耆老中心後，卻覺得上面的這句話好像並不絕對，福份降臨的前提與吃苦並不能成為必要的因果關係，其實是良好的社會福利制度使然。這樣好的機遇應該倍加珍惜、知足，才不失自已的良心，才會常懷一顆感恩的心。

如果您或家人需要日間照料服務，請聯絡陽光保健養生中心。免費諮詢、免費參觀。

孫護士電話：301-250-3555

地址：

德國鎮店：20420 Century Boulevard, Germantown, MD

Laurel店： 5801 Ammendale Road, Suite D, Beltsville, MD

Frederick店：110 Thomas Johnson Dr, Suite 150, Frederick, MD

陽光中心可輔助您申請醫療白卡低收入醫保卡），有白卡的老人可免費接受中心服務。

長期招聘廚師、幫廚、司機、CNA、RN、護理人員、服務人員、活動助理、行政助理，簡歷請發至 [email protected]

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