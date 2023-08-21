大爺火鍋匯聚北京烤鴨、個人火鍋及韓國燒烤於一店 大華府獨有 食材質優豐盛選擇多

北京烤鴨、個人火鍋及韓國燒烤匯聚於大爺火鍋，帶給您多種享受。

位於馬州 Gaithersburg的大爺火鍋 (George's Hotpot & BBQ)，匯聚北京 烤鴨、個人火鍋及韓國燒烤於一店，是全大華府獨有，讓您可品嚐北京烤鴨之餘，也可享受個人火鍋及韓國燒烤，是完美大餐的組合。

首先，當踏進餐廳，您會發現餐廳寛廣，裝潢華麗獨特，座位更是寛敞，讓您坐得舒服。而檯面是採用簡潔亮麗的大理石，同時可擺放燒烤及火鍋食材，讓您吃得方便及舒適。

在北京烤鴨方面，店主擁有三十多年烤鴨經驗，採用烤鴨食材都是新鮮及肉多骨少，所精心泡制的北京烤鴨都是皮脆肉滑，美味可口，絕對不能錯過。好消息！大爺火鍋現推出現金大優惠--北京烤鴨特價，一只北京烤鴨只需＄35，包括瓜、蔥、鴨醬、12張鴨餅，要點其他的菜超過＄20，全單要付現金，不包括套餐和其他特價，只限堂吃。

在個人火鍋方面，材料包羅萬有，肉類包括特級肥牛肉、牛肉片、五花肉片、雞胸肉片、草原羔羊肉片、牛百頁、極品鮮牛舌、豬皮、黃喉、桂花腸、豬紅、無骨鴨腳、鴨舌、鵪鶉蛋等。海鮮包括龍利魚片、大蝦、小墨魚、魷魚、八爪魚、海蔘、蟶子、螃蟹、鮮干貝、花蛤、鮑魚、活龍蝦等，蔬菜 包括菠菜、茼蒿、西洋菜、大白菜、生菜、豆腐、各種菇類、黑木耳、海帶結等。火鍋湯底有特色大骨湯鍋、香辣蕃茄牛尾湯鍋、香菇清湯鍋、美味酸菜鍋、川香麻辣鍋、滋補藥膳鍋，任君選擇。以上食材絕對是個人火鍋的絕配。

在韓國燒烤方面，材料非常豐盛，包括特級肥牛、秘制牛肉片、韓式牛肉片、雪花小牛排、鮮切牛排、香辣牛舌、韓式豬肉片、秘制豬肉片、烤五花肉、韓式雞肉片等。燒烤海鮮有三文魚、鮮干貝、大蝦、鰻魚、香辣八爪魚等。香噴噴的燒烤，豐潤濃郁的肉汁噴發包圍味蕾，足夠讓您回味無窮。

好消息！大爺火鍋現推出免費贈送雪蟹腿，需當天生日者或在後5天內，要帶人頭像的證件，要點其他的菜超過＄20，就送一份2簇雪蟹腿(原價要＄30)，不包括北京烤鴨、套餐和其他優惠，只限堂吃。

大爺火鍋提供午餐拼盤--韓國燒烤拼盤跟白飯，火鍋套餐跟湯底，只限週一至週五12pm~3pm供應，包括有蔬菜拼盤、海鮮肉拼盤、海鮮拼盤、韓國烤肉拼盤、韓國肉片拼盤，經濟實惠，是午餐的好選擇。

大爺火鍋George's Hotpot & BBQ，上百種美味任您選擇，質優價廉，服務周到，適合家庭聚餐。前面有大型停車場，加上地點方便，是聚餐的好地方。地址: 24 Bureau Dr., Gaithersburg, MD 20878 (Diamond Square Shopping Center內, Giant旁)，電話:301-208-6868，營業時間: 週日至週四 12pm~10pm，週五、週六12pm~11pm。