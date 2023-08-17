我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

范霍倫挺艾索布斯 競選馬州聯邦參議員

記者張筠／馬州報導
艾索布斯競選馬州聯邦參議員，目前獲得范霍倫、侯耶爾、米福梅等聯邦議員的背書。（取自艾索布斯競選網站）
艾索布斯競選馬州聯邦參議員，目前獲得范霍倫、侯耶爾、米福梅等聯邦議員的背書。（取自艾索布斯競選網站）

馬州民主黨籍國會參議員范霍倫(Chris Van Hollen)日前背書喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)，稱她是填補馬州聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)席位的最佳人選。

馬州聯邦參議員卡丁今年5月宣布2024年期滿將卸任，不少民主黨人著眼該空缺，相繼宣布競選，包括馬州蒙郡郡議員加萬多(Will Jawando)、馬州聯邦眾議員特羅(David Trone)，以及艾索布斯等人。

艾索布斯今年51歲，生長在馬州喬治王子郡(Prince George’s County)，2018年當選該郡郡長，成為該郡首位非裔女郡長，此前曾任兩屆馬州檢察官，2022年以98%的得票率成功連任。

艾索布斯去年成功連任喬治王子郡郡長。（取自艾索布斯競選網站）
艾索布斯去年成功連任喬治王子郡郡長。（取自艾索布斯競選網站）

范霍倫表示，在艾索布斯宣布競選後不久，他就認定她是適合進入國會參院與他並肩作戰的人最佳選擇，「在眾多背景雄厚、經驗豐富的競爭者中，艾索布斯非常突出」，范霍倫與艾索布斯在工作上有長期合作，「我見識過她每天的工作狀態，也看過她經歷好壞的起伏。這些經驗帶領她達到如今的高度，她心系民眾，關心社區大小事務。

艾索布斯曾表示，若成功擔任馬州聯邦參議員，將終點推動就業機會增長，重視教育規畫，並完善經濟發展，提升民眾生活品質。

范霍倫也讚許艾索布斯在新冠疫情期間的表現，她在高效抗疫的同時，也維持了喬治王子郡的經濟發展，照顧小商家們的需要，此外近幾年來她也與聯邦政府和州府官員積極配合，推進各項交通運輸建設，吸引投資，並在解決槍枝暴力、打擊仇恨和歧視犯罪等方面也頗有魄力。

「身為一名單親媽媽，艾索布斯用心撫育女兒，因此能體會各家庭的需要，設身處地為民眾著想，也更懂得各家庭每天在餐桌上談論的內容」，范霍倫稱她「對社區的熱愛、勇於面對挑戰的精神」必定能帶領馬州和美國各地家庭迎來更好的生活。

艾索布斯是一名單親媽媽，她撫育一名女兒，能體會馬州各家庭的需要。（取自艾索布斯競...
艾索布斯是一名單親媽媽，她撫育一名女兒，能體會馬州各家庭的需要。（取自艾索布斯競選網站）

艾索布斯也稱范霍倫為「良師益友」，「能為馬州民眾更美好的生活而奮鬥，是我們的榮幸」；目前已為艾索布斯背書的還有馬州聯邦眾議員侯耶爾(Steny Hoye)及米福梅(Kweisi Mfume)等。

角逐馬州聯邦參議員席位的競爭者，最晚須在明年2月9日正式提交競選活動的文件。

馬州 參議員 眾議員

上一則

華府慈濟吉祥月祈福 8月19日截止報名

下一則

馬州蒙郡校長 遭爆霸凌性騷職員 過去7年被投訴18次

延伸閱讀

馬州喬郡公校網路遭駭 4500用戶受影響 多數是教職員

馬州喬郡公校網路遭駭 4500用戶受影響 多數是教職員
馬州男肇事逃逸 引發13起車禍終落網

馬州男肇事逃逸 引發13起車禍終落網
龍捲風襲大華府 馬州州長：救援、修復須花數日

龍捲風襲大華府 馬州州長：救援、修復須花數日
馬州免稅周 13日-19日百元內服飾免稅

馬州免稅周 13日-19日百元內服飾免稅

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」