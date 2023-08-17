范霍倫挺艾索布斯 競選馬州聯邦參議員

艾索布斯競選馬州聯邦參議員，目前獲得范霍倫、侯耶爾、米福梅等聯邦議員的背書。（取自艾索布斯競選網站）

馬州 民主黨籍國會參議員 范霍倫(Chris Van Hollen)日前背書喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)，稱她是填補馬州聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)席位的最佳人選。

馬州聯邦參議員卡丁今年5月宣布2024年期滿將卸任，不少民主黨人著眼該空缺，相繼宣布競選，包括馬州蒙郡郡議員加萬多(Will Jawando)、馬州聯邦眾議員 特羅(David Trone)，以及艾索布斯等人。

艾索布斯今年51歲，生長在馬州喬治王子郡(Prince George’s County)，2018年當選該郡郡長，成為該郡首位非裔女郡長，此前曾任兩屆馬州檢察官，2022年以98%的得票率成功連任。

艾索布斯去年成功連任喬治王子郡郡長。（取自艾索布斯競選網站）

范霍倫表示，在艾索布斯宣布競選後不久，他就認定她是適合進入國會參院與他並肩作戰的人最佳選擇，「在眾多背景雄厚、經驗豐富的競爭者中，艾索布斯非常突出」，范霍倫與艾索布斯在工作上有長期合作，「我見識過她每天的工作狀態，也看過她經歷好壞的起伏。這些經驗帶領她達到如今的高度，她心系民眾，關心社區大小事務。

艾索布斯曾表示，若成功擔任馬州聯邦參議員，將終點推動就業機會增長，重視教育規畫，並完善經濟發展，提升民眾生活品質。

范霍倫也讚許艾索布斯在新冠疫情期間的表現，她在高效抗疫的同時，也維持了喬治王子郡的經濟發展，照顧小商家們的需要，此外近幾年來她也與聯邦政府和州府官員積極配合，推進各項交通運輸建設，吸引投資，並在解決槍枝暴力、打擊仇恨和歧視犯罪等方面也頗有魄力。

「身為一名單親媽媽，艾索布斯用心撫育女兒，因此能體會各家庭的需要，設身處地為民眾著想，也更懂得各家庭每天在餐桌上談論的內容」，范霍倫稱她「對社區的熱愛、勇於面對挑戰的精神」必定能帶領馬州和美國各地家庭迎來更好的生活。

艾索布斯是一名單親媽媽，她撫育一名女兒，能體會馬州各家庭的需要。（取自艾索布斯競選網站）

艾索布斯也稱范霍倫為「良師益友」，「能為馬州民眾更美好的生活而奮鬥，是我們的榮幸」；目前已為艾索布斯背書的還有馬州聯邦眾議員侯耶爾(Steny Hoye)及米福梅(Kweisi Mfume)等。

角逐馬州聯邦參議員席位的競爭者，最晚須在明年2月9日正式提交競選活動的文件。