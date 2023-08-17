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華府霍華德大學 暴力案件頻發 不良少年闖校園攻擊學生

記者張筠／華盛頓報導
在華府的霍華德大學。(Getty Images)
在華府的霍華德大學。(Getty Images)

華府霍華德大學(Howard University)日前發生多起暴力案件，上周末十多名青少年在該校暴力攻擊他人，四名學生受害，7月份霍華德大學也發生搶劫命案，該校因此加強校園安保，包括增設監控攝像機、智能讀卡器，增加保全人數等。

上周末四名霍華德大學的學生在宿舍門口被人攻擊，約15名不良少年施暴搶劫，其中兩名受害者成功逃脫，而另一名學生背部被刺傷，此事也在社交平台上流傳，截至15日晚已有多達25萬點閱量，影片下方有一名自稱是該校大二年級新聞專業的用戶表示，這名被刺傷的同學「被拋棄在案發現場，無人搭救」，整件事震驚社區。

霍華德大學副校長、首席運營官杜布伊(Tashni-Ann Dubroy)在15日的一場緊急會議上表示，案發後學校官員持續追蹤這批不良少年，「他們不僅在校園內作案，整個暑假在華府不同社區攻擊他人」，這批年輕人屬於某個搏擊俱樂部(fight club)，「他們會到餐廳惹事生非，挑釁打架。」

杜布伊說，這些不良少年之所以到處惹事，一定程度上也是因他們在社交平台上的曝光率提升，「這是他們的策略之一，希望博人眼球」。

霍華德大學7月13日也曾發生暴力搶劫案，34歲的建築工人葛摩斯(Rafael Adolfo Gomez)清晨6時在霍華德大學議員附近遭14歲青少年搶劫，並被對方開槍擊中子彈不治，該作案少年已被捕，警方表示，此案是暴力搶劫的升級，很多不良少年帶槍到處威脅他人，或許本無殺人之意，但難免槍枝走火，或因衝突升級而導致悲劇。

華府的美國天主教大學(CUA)上個月也接連發生暴力搶劫案，兩校官員因此敦促市府在高校附近增強警力，控管槍枝，讓學生重獲最基本的安全學習環境，霍華德大學公共安全部主席萊勒斯(Marcus Lyles)說，華府街頭槍枝泛濫，太多青少年無所事事，造成暴力犯罪增多。

接二連三發生的暴力問題令學校官員頭痛，尤其新學年開始，「新生是最容易被不法份子攻擊的對象，他們對校園和整座城市不太熟悉。」

萊勒斯說，霍華德大學近八個月在校內外增設逾1000台攝像頭，也安裝了智能讀卡機，方便監控學校訪客，未來將進一步增加這些安保儀器的數量，攝像頭再增1000台，讀卡機增加500個。

上周末發生暴力搶劫案後，該大學也在學生宿舍前增加武裝的安保人員，有24小時的監控，騎自行車巡邏的保全也增加，保證學生們每走100至200呎就能看見安保人員。

華府 暴力犯罪 槍擊

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