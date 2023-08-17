馬州蒙郡校長 遭爆霸凌性騷職員 過去7年被投訴18次

馬州最大的蒙郡公校 系統(MCPS)日前有一名校長涉嫌霸凌 和性騷擾問題，被多人投訴，公校因此推動調查，並重審學校的作業指南，蒙郡官員和立法者批評該校處理不當，導致多人受影響，讓公校失信於民。

貝德曼(Joel Beidleman)是Burtonsville市Paint Branch高中的校長，今年6月被迫行政休假，他在過去七年內持續被人投訴，目前蒙郡公校系統至少收到18份關於他的口述或書面投訴報告，且截至目前，有39名現任或前任的教職人員稱自己曾遭貝德曼霸凌和騷擾，其中一名Farquhar初中的教師，詳列了20件關於貝德曼的不當行為。

此事最先由「華盛頓郵報」曝光，蒙郡公校系統發言人稱該報導「揭露重大、嚴肅問題」，推動公校立即展開調查，及時暫停貝德曼的工作，避免更多學生或教職受影響。

蒙郡公校系統通過聲明宣布與巴爾的摩的律師事務所Jackson Lewis合作，「該事務所熟知馬州公共教育的法律，曾代表多個教育機構辦案，經驗豐富」，蒙郡公校也表示，該獨立調查將幫助公校系統調整策略，修改相關行為指導，若有重大調查發現，未來數日或幾周會向社區公布。

此事也引發地方官員及立法者們的擔憂，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)15日表示，該案反映蒙郡公校系統存在一定疏漏，包括公校如何處理投訴，是否客觀、及時，為何有學校高官持續霸凌或騷擾他人的現象，公校系統有無完善機制保護當事人，有無明確的行為準則來規範學校官員，且執行效果如何等。

艾瑞奇敦促公校系統在調查此事時，也能處理背後涉及的更廣泛問題，杜絕未來再發生類似情況；蒙郡郡議會主席葛萊斯(Evan Glass)要求蒙郡市議會教育及文化委員會今年秋天舉行公聽會，商討讓公校加強監督、提升作業透明度的方案。

蒙郡教育協會(Montgomery County Education Association)主席馬丁(Jennifer Martin)批評蒙郡公校系統「沒有履行保護教職、學生和社區的基本義務」，而教師們已將此問題傳達給工會，讓更多教育領袖及官員知曉此問題。

蒙郡公校學區教育總監 麥克奈特(Monifa McKnight)致信社區，表示相關部門已積極推動調查，修訂政策指南，並盡其所能將學校恢復至有生機且安全的教學環境。