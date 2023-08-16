防武器進校園 維州威郡初高中 新學年增設金屬探測道

威廉王子郡公校初高中將在新學年安裝新的金屬探測設備，加強校園安全，排查危險武器。（取自威廉王子郡公校官方臉書）

維州威廉王子郡(Prince William County)公校 新學年將加強初、高中的安全保護，避免危險武器進入校園，這些特殊的安全探測道(security lanes)將從新學年開始後的第三周安裝，每所高中的安全探測道將覆蓋學校三處入口，初中則為兩處。

威廉王子郡公校與Evolv Express安全公司合作，「增設防護是為確保師生和職員的安全」，該公校教委會主席拉提夫(Babur Lateef)說，在開學後三周才啟動安裝，是為讓教職員工和學生們首先適應新學年的節奏，避免師生在返校之初對學校感到陌生或不安。

Evolv的安全探測道比普通的金屬探測儀效率更高，能一次讓更多人通過，探測的準確度也更高，不過校方也提醒學生和家長們，該探測系統可能會因偵測到部分金屬物品為發出警報，在準備上學用品時可多加注意。

該郡公校網站建議學生們使用透明、塑膠材質的學習用具，根據探測儀器的敏感度設置，金屬的眼鏡盒、水壺、咖啡 杯、活頁夾等物品可能會觸發警報，「校方會根據實際需要與Evolv公司商討，靈活設置探測道的敏感度，確保校園安全，排查一切可疑武器，同時也方便師生通行。」

若有學生所帶的物品觸發警報，學校官員將對其做二級檢查，包括用手持設備探測，有必要的話也可能通過搜身來排查違禁品。

為方便師生適應新的安檢流程，新學年威廉王子郡各學校將提早30分鐘迎接學生，相關的教職人員則會提前45分鐘在門口預備。

Evolv表示，該探測道使用人工智慧和機器學習等技術來偵測武器，多名學生同時通過校門口，無需打開書包，該儀器也能排查危險，預計15分鐘內能檢查2500多人。

拉提夫說，從疫情 開始至今，大華府各地公校越來越頻繁的出現刀、槍等危險武器，「使用該系統除了能將武器排除在校園之外，也希望能起到震攝作用，讓威廉王子郡公校逐漸恢復成能讓師生放心享受教學的環境。」