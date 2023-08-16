維州男童涉槍殺師 母認罪忽視兒童 10月27日公布量刑

Richneck小學一名男童今年初開槍射傷教師，該男童母親15日承認忽視兒童的重罪。（美聯社）

維州 一名六歲男童今年初在課堂上向老師開槍，他的母親泰勒(Deja Taylor)面臨忽視兒童的重罪指控，她15日認罪，檢察官同意撤銷對泰勒的危險存放槍枝輕罪指控，法院將在10月27日舉行量刑聽證會。

該案今年1月發生在維州紐波特 紐斯市(Newport News)Richneck小學，一名六歲男童用母親購買的槍枝攻擊教師澤溫爾(Abby Zwener)，導致澤溫爾重傷住院，經歷多場手術，如今身心仍在康復中，她也已向紐波特紐斯市公校官員提訴。

泰勒今年4月因此面臨忽視兒童的重罪指控、魯莽存放槍枝而危害兒童的輕罪指控等，她15日承認忽視兒童，檢察官同意撤銷輕罪指控，且根據認罪協議，檢方不會要求比維州量刑指南更重的刑期，維州規定忽視兒童的重罪判處六個月監禁，不過法官仍有完全的自由裁量權，將在10月27日宣布量刑。

此案發生至今備受全國關注，年幼兒童接觸甚至懂得使用槍枝，在許多人看來不可思議，也不僅質疑家長的狀態和家庭環境；根據警方的搜捕文件，這名六歲男童在對澤溫爾開槍後，向一名制伏他的教師說「我開槍打死了她」，其中帶有髒字，並稱「我昨晚拿了我媽媽的槍」，後來他掙脫束縛，並揮拳打了該教師。

執法官員看到當時槍枝落在地上，「那是我媽媽的槍，我偷來了，因為我要開槍射我的老師」；法院文件指出，該男童被診斷有「對立反抗症」(defiance disorder)，他此前曾從母親的皮包裡偷走車鑰匙，讓他媽媽不得不將鑰匙所在盒子裡，但法院文件稱，泰勒依然將槍枝放在皮包裡。

15日的公聽會上，檢察官稱，該男童曾向執法官員表示，他爬上抽屜，拿到了母親放在梳妝台頂部的包包，而那把槍就在母親的包包裡；泰勒在15日的聽證會上沒有多言，只回答了法官的幾個問題，但一度因為聲音太小而被法官要求大聲一點。

根據搜捕文件，泰勒此前表示，她的槍在包包裡，但上了扳機鎖(trigger lock)，並把鑰匙藏在她臥室的地毯下，不過執法官員沒有搜到扳機鎖或相應的鑰匙。

泰勒今年5月曾在ABC的「早安美國」節目上向澤溫爾道歉，「我的兒子做錯事，身為家長，我有責任為他承擔」，她稱兒子有注意力缺陷和多動症，正在接受一項護理計畫，其中包括每天要有一名家長陪他上課，但案發當天該男童並無家長陪同。

今年6月泰勒也承認自己曾在購槍時，謊報自己抽大麻 的事實，因此面臨聯邦指控。