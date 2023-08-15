主廚田凱文上菜 加入美食俱樂部可品嘗

田凱文(左)今年為副總統賀錦麗(中)烹飪新春晚宴。右為與田凱文合作的亞裔廚師Tim Ma。（田凱文提供）

華府 知名越南 華裔主廚田凱文(Kevin Tien)日前宣布，他所經營的當代越南餐廳「月兔」(Moon Rabbit)將推出全新的會員制訂餐服務，為消費者們提供精緻的二至六人高檔套餐；Moon Rabbit在2020年末開業，成為華府Wharf河濱備受好評的高檔餐廳，不過今年5月突然宣布停業，將另尋新址。

田凱文是大華府知名的華裔主廚，他不僅專注美食，用心將越南美食推廣給主流社會，更富有社會責任感，在新冠疫情導致亞裔 遭仇恨攻擊或歧視的期間，他聯合幾位亞裔廚師，成立「反對亞太裔仇恨廚師聯盟」(Chefs Stopping AAPI Hate)，通過新春晚宴來團結各社區亞裔群體，並將活動收入捐助受害民眾及家庭。

田凱文日前也在馬州銀泉市(Silver Spring)與其他餐廳的主廚舉行反仇恨的美食活動，提升民眾對仇恨犯罪的意識，呼籲民眾團結一致，齊心反抗仇恨問題，在他看來，美食是讓不同族裔互相學習、了解彼此文化的媒介。

今年5月田凱文經營的Moon Rabbit疑似因成立工會未果而宣布停業，雖然此前與該餐廳合作的InterContinental酒店發言人沒有證實此事，但Moon Rabbit不少員工認為加入工會有利於高檔餐飲業的發展，因此與該酒店的員工簽書聯合請願書，向酒店人力資源部門表達訴求，要求酒店運營商尊重員工權利。

如今Moon Rabbit尚未確認新址，但田凱文仍沒有停止美食服務，他日前宣布推出「Moon Rabbit Supper Club」美食俱樂部，消費者可訂購此服務，選項有二至六人套餐的配送，價格在120元至360元不等，華府和維州地區的配送還有酒飲選項。

當代越南高檔餐廳Moon Rabbit推出全新的會員制高檔套餐服務。（田凱文提供）

成為該俱樂部會員的民眾每月可享受一頓餐點，會員數量有限，除了配送到家之外，消費者也可選擇免運費的自取服務。

除了該美食俱樂部，田凱文今年計畫再推出兩個美食站點，一個是位於馬州Chevy Chase美食廣場The Heights的壽司店Doki Doki Sushi，另一個是在華府東北區Bryant Street美食廣場的Doki Doki BBQ烤肉店。

田凱文的餐飲創意和服務令他近幾年在大華府乃至全國名聲遠揚，他今年被華盛頓大都會餐廳協會評為年度廚師，而Moon Rabbit今年也登上「美食與美酒」雜誌的「全國十佳餐廳」榜單。