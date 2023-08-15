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馬州男肇事逃逸 引發13起車禍終落網

記者張筠／維州報導
卡德威爾搶走救護車逃逸，被警方追捕的期間撞壞了一輛警車。（維州州警提供）
卡德威爾搶走救護車逃逸，被警方追捕的期間撞壞了一輛警車。（維州州警提供）

維州日前發生嚴重肇事逃逸的車禍，一名馬州男子在肇事後逃跑，第二起車禍發生後，又後偷走救護車試圖逃到華府，一路上又與一輛車相撞，最終被維州警方逮捕，這名男子前後造成13起車禍事故。

維州警方表示，肇事男子為30歲的馬州居民卡德威爾(Darell T. Caldwell)，他12日下午3時40分左右，駕著一輛偷來的卡車，在I-66高速公路向東路段與另一輛車相撞，隨後他駕卡車逃逸，被撞的司機受輕傷送醫。

警方在該車禍發生幾分鐘後又接到報案，卡德威爾在I-395高速公路向北路段又撞了另一輛車，他在肇事後棄車逃跑。

而就在維州阿靈頓郡(Arlington County)警方在George Washington Memorial大道上處理另一起疑似卡德威爾引發的車禍時，他突然搶走救護車逃離，醫護官員不得不請求維州州警協助，追捕卡德威爾。

「當卡德威爾駕駛的救護車違抗州警命令，拒絕停下，警方便立即啟動追捕令」，維州州警通過聲明表示，卡德威爾駕的救護車曾在某路口停下，但當州警靠近時，他又突然倒車，撞上州警警車後逃離現場。

後來卡德威爾駕著救護車上了I-395高速公路，試圖進入華府，卻在14街和D街交口撞到一輛未在行駛的汽車，該車內司機受輕傷，警方表示，卡德威爾駕救護車逃竄的過程中共導致13起車禍，包括撞壞維州警方車輛，所幸無人傷亡。

卡德威爾隨後被逮捕並送醫治療，目前面臨聯邦政府和地方的指控，這一系列案件仍在調查中。

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