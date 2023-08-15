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逾4成Z世代 趁遠程辦公偷度假 東窗事發7成僅被警告

記者張筠／華盛頓報導
逾四成的「Z世代」表示他們在疫情後，曾未經老闆同意就祕密度假。（記者張筠 / 攝影）
逾四成的「Z世代」表示他們在疫情後，曾未經老闆同意就祕密度假。（記者張筠 / 攝影）

疫情後遠程辦公成為一大流行趨勢，員工們隨時隨處可辦公，但一定程度上也導致不少人在工作的同時「偷偷旅行」，日前一份報告顯示，「Z世代」中超過40％在工作期間，未告知老闆就去度假，期間也僅完成很小部分的工作。

Z世代(Gen Z)為18歲到24歲的年輕人，Resume Builder網站專門研究該群體對工作的態度，收到918位民眾的反饋，他們的工作為完全遠程，或線上與實體混合的形式，研究發現，44%的受訪者曾在未告知老闆的情況下，在工作期間偷偷出去旅行，雖說是邊度假邊工作，但完成的工作量非常少。

Resume Builder的首席職業諮詢師海勒(Stacie Haller)說，57%的年輕人表示他們讓自己看上去像在工作，以此欺騙老闆，「他們在參加Zoom等線上會議時，會用虛擬背景，讓老闆以為他們在家工作。」

至於為何要瞞著老闆出去旅遊？50%人表示因為他們申報的假期未被批准，20%稱他們想把假期積攢下來，另外有27%表示他們已把帶薪休假的機會用光，所以只能偷偷溜出去度假。

不過也並非所有人都能「蒙混過關」，41%人表示他們偷溜出去後來被公司發現，14%人不確定老闆是否知道，另有45%人順利度假回來，無人發現。

疫情後不少民眾藉遠程辦公的條件，在工作的同時到處旅行。（記者張筠 / 攝影）
疫情後不少民眾藉遠程辦公的條件，在工作的同時到處旅行。（記者張筠 / 攝影）

那些被公司抓住把柄的人中，71%稱他們只是受到警告或譴責，仍能繼續工作，但有7%人被解雇，「就算保住職位，該員工在公司中的形象和可信度也有折損，老闆們都不喜歡說謊的員工」，海勒說，就算沒被解雇，這些員工未來也會被公司更多關注。

監控市場員工效率的公司Yeespy給各雇主提出解決建議，包括實行「打卡制度」，或監控員工的通話紀錄、鍵盤紀錄等。

Yeespy的首席執行官麥克爾斯(Peter Michaels)表示，員工偷偷出去旅行的問題頻發，也說明相應的雇主公司處理帶薪休假的方式存在問題，「雇主們應當為員工提供一個友善、自由且尊重的工作環境，讓他們在需要的時候能自由申請休假，以此達到勞逸結合，唯有工作和生活平衡才能提高生產效率」，若員工們頻繁「祕密旅行」，則雇主應當重審休假制度是否合理。

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