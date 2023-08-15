台北青少年民俗運動團 華府演出精采

台北市青少年民俗運動訪問團日前到華府僑教中心公演。（記者王稚融 / 攝影）

2023年台北市青少年民俗運動訪問團睽違三年重新出發，在美東巡迴公演，日前由團長台北市教育局 副局長鄧進權以及台北市議員王孝維帶隊，在華府 僑教中心帶來「編織跳躍繩鈴翻飛」公演，大華府僑領、僑團代表、僑校師生及FASCA青年近200人到場觀賞。

鄧進權致詞表示，該訪問團1981年成立，每年由台北市民俗體育優秀的中小學生選拔出團員，到世界各地巡迴演出，至今足跡已遍及世界五大洲，此前因疫情 停辦三年，今年的訪問團由來自弘道國中(跳繩隊)、西園國小弘道國中聯隊(踢毽隊)和弘道國中麗湖國小聯隊(扯鈴隊)的29位小朋友組成。

訪問團到海外演出除了宣慰僑胞外，也希望促進城市外交，團員們扮演台北市文化親善大使的角色，將民俗運動文化介紹到海外，提升國際認可度，也讓更多人認識台灣的重要資產和民俗技藝。

華府僑教中心主任郭大文表示，上一次訪問團來到此地還是2016年，今年再度到訪，令人珍惜且難忘，現場有許多第二、三代僑胞青年朋友，期待多跟訪問團成員交流，切磋民俗技藝，聯繫情誼。

青春紀念冊創意現代舞。（記者王稚融 / 攝影）

團員們的演出展現完美默契，演出高難度技巧的花式跳繩、扯鈴和踢毽等民俗技藝，也融合武術及民俗元素，帶來武風少年的颯爽英姿，精湛熟練的表演獲得觀眾一致好評，其中青春紀念冊、喜慶年年及躍動2023等表演，更結合生活、民俗及創意現代舞，讓許多僑胞重回數十年前的記憶。

扯鈴指導老師示範表演。（記者王稚融 / 攝影）

該訪問團的美東巡迴公演已到訪波士頓、紐約等僑胞聚集的大城，華府是本次巡演的終點。