我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

台北青少年民俗運動團 華府演出精采

記者王稚融／馬州報導
台北市青少年民俗運動訪問團日前到華府僑教中心公演。（記者王稚融 / 攝影）
台北市青少年民俗運動訪問團日前到華府僑教中心公演。（記者王稚融 / 攝影）

2023年台北市青少年民俗運動訪問團睽違三年重新出發，在美東巡迴公演，日前由團長台北市教育局副局長鄧進權以及台北市議員王孝維帶隊，在華府僑教中心帶來「編織跳躍繩鈴翻飛」公演，大華府僑領、僑團代表、僑校師生及FASCA青年近200人到場觀賞。

鄧進權致詞表示，該訪問團1981年成立，每年由台北市民俗體育優秀的中小學生選拔出團員，到世界各地巡迴演出，至今足跡已遍及世界五大洲，此前因疫情停辦三年，今年的訪問團由來自弘道國中(跳繩隊)、西園國小弘道國中聯隊(踢毽隊)和弘道國中麗湖國小聯隊(扯鈴隊)的29位小朋友組成。

訪問團到海外演出除了宣慰僑胞外，也希望促進城市外交，團員們扮演台北市文化親善大使的角色，將民俗運動文化介紹到海外，提升國際認可度，也讓更多人認識台灣的重要資產和民俗技藝。

華府僑教中心主任郭大文表示，上一次訪問團來到此地還是2016年，今年再度到訪，令人珍惜且難忘，現場有許多第二、三代僑胞青年朋友，期待多跟訪問團成員交流，切磋民俗技藝，聯繫情誼。

青春紀念冊創意現代舞。（記者王稚融 / 攝影）
青春紀念冊創意現代舞。（記者王稚融 / 攝影）

團員們的演出展現完美默契，演出高難度技巧的花式跳繩、扯鈴和踢毽等民俗技藝，也融合武術及民俗元素，帶來武風少年的颯爽英姿，精湛熟練的表演獲得觀眾一致好評，其中青春紀念冊、喜慶年年及躍動2023等表演，更結合生活、民俗及創意現代舞，讓許多僑胞重回數十年前的記憶。

扯鈴指導老師示範表演。（記者王稚融 / 攝影）
扯鈴指導老師示範表演。（記者王稚融 / 攝影）

該訪問團的美東巡迴公演已到訪波士頓、紐約等僑胞聚集的大城，華府是本次巡演的終點。

華府 教育局 疫情

上一則

學校秘書侵吞公款3萬 僅判緩刑還款

下一則

馬州男肇事逃逸 引發13起車禍終落網

延伸閱讀

華府國民兵對國會暴亂處置不當 國防部擬重整

華府國民兵對國會暴亂處置不當 國防部擬重整
台副總統賴清德特使團飛抵巴拉圭 僑胞熱情接機

台副總統賴清德特使團飛抵巴拉圭 僑胞熱情接機
台北青少年民俗運動訪問團 皇后區登台

台北青少年民俗運動訪問團 皇后區登台
3次被砸 2次被盜 華府起亞車主憤而換車

3次被砸 2次被盜 華府起亞車主憤而換車

熱門新聞

芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州茂宜島野火死亡總數11日攀升至80人。（Hawai'i Department of Land and Natural Resources/Handout via 路透）

夏威夷茂宜島野火增至80死 創州史最慘天災紀錄

2023-08-12 05:56

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現