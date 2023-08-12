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馬州蒙郡夏日嘉年華暨農貿會 8/19落幕

記者張筠╱馬州報導
蒙郡夏日嘉年華暨農貿博覽會11日登場，持續至19日，數百隻動物與民眾見面。（取自活動官網）
蒙郡夏日嘉年華暨農貿博覽會11日登場，持續至19日，數百隻動物與民眾見面。（取自活動官網）

馬州蒙郡(Montgomery County)舉辦數十年的「夏日嘉年華暨農業博覽會」(Montgomery County Agricultural Fair)現已啟動，邀請大小朋友在博覽活動中了解蒙郡農業發展，還能與900多隻動物近距離接觸，此外還有大量遊樂設施和特色小吃，活動將持續至19日。

蒙郡夏日嘉年華暨農業博覽會已有74年歷史，今年亮點在於大量動物與民眾見面，包括平時在鄉間小路會看到的野生動物，還有在農場才會見到的家禽家畜，此外也有不同的表演和展示，讓民眾了解畜牧業的流程，孩子們有機會認識到餐桌上的食物從何而來，並觀摩擠奶作業。

嘉年華上有40多種遊樂設施，其中四個為今年新增的項目，喜歡刺激的青少年和大朋友可以獲得無限樂趣，小朋友也能享受旋轉木馬、碰碰車、摩天輪等，還有各式各樣的嘉年華遊戲，包括投籃、釣魚比賽、空氣槍、射飛鏢等，14日和16日是特別的「家庭日」，25元門票就可從中午12點到晚上11時無限暢遊，整座園區採用LED燈照明，夜景迷人。

蒙郡執行主任斯維克(Marty Svrcek)表示，此博覽會適合全家幾代人一同參加，不僅能親近自然，民眾也能看到蒙郡農貿的歷史發展和當今狀況，同時在暑假的尾聲盡情享受。

嘉年華也提供各式各樣的小吃，每天有不同的特色小吃車到場，搭配主題演出，隨時都有驚喜，「可能很難在一天體驗完所有活動，許多家庭會買多張門票或通票，享受這一年一度的夏日嘉年華。」

詳情：https://shorturl.at/jsv09。

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